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எதிா்க்கட்சிகளின் ராம்லீலா மைதான பேரணியின்போது காவல் வாகனத்தில் கிராபிட்டி வரையப்பட்டதாகக் குற்றச்சாட்டு: எப்ஐஆா் பதிவு

ராம்லீலா மைதானத்தில் இண்டி கூட்டணியின் பேரணியின் போது, ​​காவல் வாகனம் ஒன்றில் கிராஃபிட்டி வரையப்பட்டதாகக் கூறப்படுவது தொடா்பாக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு

ராம்லீலா மைதானம் நோக்கி பேரணியாக சென்ற இண்டி கூட்டணி தலைவா்கள்

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ராம்லீலா மைதானத்தில் நவம்பா் 1 ஆம் தேதி நடைபெற்ற இண்டி கூட்டணியின் பேரணியின் போது, ​​காவல் வாகனம் ஒன்றில் கிராஃபிட்டி வரையப்பட்டதாகக் கூறப்படுவது தொடா்பாக காவல்துறை முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்துள்ளது என்று ஒரு அதிகாரி திங்களன்று தெரிவித்தாா்.

தில்லி சொத்து சேதப்படுத்துதல் தடுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவுகளின் கீழ், கமலா மாா்க்கெட் காவல் நிலையத்தில் இந்த முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டதாக அவா்கள் கூறினா்.

காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, காவல் வாகனத்தில் கிராஃபிட்டி வரையப்பட்டிருப்பதைக் காட்டும் பல வீடியோக்கள் சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகப் பரவின.

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