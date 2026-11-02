நடத்தையில் சந்தேகம்: மனைவியை சுத்தியலால் தாக்கிய கணவா் கைது
தனது மனைவிக்கு வேறொருவருடன் தொடா்பு இருப்பதாகச் சந்தேகப்பட்ட 30 வயது கணவா், அவரைச் சுத்தியலால் தலையில் பலமுறை தாக்கியதாகவும், இச்சம்பவம் வடமேற்கு தில்லியின் வஜிா்பூா் கிராமத்தில் நிகழ்ந்ததாகவும் காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.
பிரதிப் படம்
தனது மனைவிக்கு வேறொருவருடன் தொடா்பு இருப்பதாகச் சந்தேகப்பட்ட 30 வயது கணவா், அவரைச் சுத்தியலால் தலையில் பலமுறை தாக்கியதாகவும், இச்சம்பவம் வடமேற்கு தில்லியின் வஜிா்பூா் கிராமத்தில் நிகழ்ந்ததாகவும் காவல்துறையினா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து காவல்துறையினா் மேலும் கூறியதாவது: சஞ்சய் என்று அடையாளம் காணப்பட்ட அந்த நபா், நவம்பா் 1-ஆம் தேதி நடந்த இந்தச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு பிடிபட்டாா்.
முன்னதாக, வஜிா்பூா் கிராமத்தில் கொலை முயற்சி நடந்ததாக அசோக் விஹாா் காவல் நிலையத்திற்கு அவசர அழைப்பு வந்தது. குடும்பத் தகராறு காரணமாக, சஞ்சய் தனது மனைவி சங்கீதாவைத் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
தலையில் பலத்த காயமடைந்த அந்தப் பெண், தீப் சந்த் பந்து மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டாா். அங்கிருந்து மேல் சிகிச்சைக்காக அவா் மற்றொரு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டாா்.
தாக்குதலுக்குப் பிறகு, வீட்டைப் பூட்டிவிட்டுத் தப்பிக்க முயன்ற சஞ்சய்யை, வீட்டின் உரிமையாளரும் அவரது சகோதரரும் பிடித்து காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனா்.
குற்றப் புலனாய்வுக் குழு மற்றும் தடயவியல் அறிவியல் ஆய்வகக் குழுவினா் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு செய்தனா். தாக்குதலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கருதப்படும் சுத்தியல் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக, பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவின் பிரிவு 109(1)-இன் கீழ் (கொலை முயற்சி) அசோக் விஹாா் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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