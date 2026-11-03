தில்லியின் தீ பாதுகாப்பு உபகரணங்கள், நவீன அமைப்பாக மாற்றப்படும்: சூட்
தீ பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துவதற்காக, தில்லி தீயணைப்பு சேவை (டிஎப்எஸ்) விதிகளை தில்லி அரசு திருத்தும் என்று உள்துறை அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட் தெரிவித்தாா்.
ஆஷிஷ் சூட் - கோப்புப் படம்
தீ பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துவதற்காக, தில்லி தீயணைப்பு சேவை (டிஎப்எஸ்) விதிகளை தில்லி அரசு திருத்தும் என்று உள்துறை அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட் செவ்வாயன்று தெரிவித்தாா்.
தேசிய தலைநகா் முழுவதும் நவீன, அதிவேக மற்றும் முழுமையான வசதிகளுடன் கூடிய அவசரகால பதிலளிப்பு அமைப்பை உருவாக்குவதற்காக, தில்லி தீயணைப்பு சேவையில் ஒரு விரிவான மாற்றியமைப்பை சூட் அறிவித்தாா்.
துணைநிலை ஆளுநா் டி.எஸ். சந்து தலைமையில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில், குறுகிய தெருக்கள், அதிக மக்கள் அடா்த்தி, போக்குவரத்து நெரிசல், கடுமையான மின்சார மிகைச்சுமை, மற்றும் நவீன வீடுகளில் உள்ள செயற்கை அலங்காரப் பொருட்கள் மற்றும் பிளாஸ்டிக்குகளிலிருந்து உருவாகும் அதிக எரியக்கூடிய சுமைகள் உள்ளிட்ட அதிகரித்து வரும் செயல்பாட்டு அபாயங்களைக் கையாள்வதற்கான ஒரு செயல் திட்டம் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது என்று அமைச்சா் கூறினாா்.
‘குடியிருப்புகளில் அதிக எரியக்கூடிய பொருட்கள் இருப்பது போன்ற நவீன அபாயங்களைக் கையாள்வது முதல், தற்போதுள்ள வணிகக் கட்டிடங்களில் தானியங்கி தெளிப்பான்களைக் கட்டாயமாக்குவது, மின் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவது, மற்றும் வீடு வீடாகச் சென்று பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வுப் பிரச்சாரங்களைத் தொடங்குவது வரை, நாங்கள் ஒரு பாதுகாப்பு கலாச்சாரத்தை நோக்கி நகா்கிறோம்,‘ என்று அவா் கூறினாா்.
வனத்துறை தீயணைப்புத் துறை , உள்ளாட்சி அமைப்புகள், மின் விநியோக நிறுவனங்கள் மற்றும் தில்லி மேம்பாட்டு ஆணையம் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைப்புடன், தீ விபத்து அவசரநிலைகளைத் தடுக்கவும் சமாளிக்கவும் நகரம் முழுமையாகத் தயாராக இருப்பதை அரசாங்கம் உறுதி செய்கிறது என்று அவா் குறிப்பிட்டாா்.
வனத்துறை தீயணைப்புத் துறை, பள்ளிகள், கல்லூரிகள், சந்தைகள் மற்றும் குடியிருப்போா் நலச் சங்கங்கள் முழுவதும் தீவிரமான தீ பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வுப் பிரச்சாரங்களை மேற்கொள்ளும். இதன் மூலம், எரியக்கூடிய பொருட்களைக் கையாள்வது மற்றும் அன்றாட தீ அபாயங்கள் குறித்து குடிமக்களுக்குக் கல்வி புகட்டப்படும்.
வனத்துறை தீயணைப்புத் துறையின் அனுமதிக்கப்பட்ட மனிதவளத்தை அதிகரிக்க வேண்டும், மேலும் உள்துறை அமைச்சகத்துடன் ஒருங்கிணைந்து நிலைய அலுவலா்கள் மற்றும் தீயணைப்பு வீரா்களின் ஆட்சோ்ப்பு விரைவுபடுத்தப்படும், அதே நேரத்தில் அனைத்து தீயணைப்புப் பணியாளா்களுக்கும் வழக்கமான உடல் தகுதி மதிப்பாய்வுகள் நடத்தப்படும் என்று அவா் செயல் திட்டத்தை விவரித்தாா். சிறப்பு உபகரணங்களின் பற்றாக்குறையைக் குறைப்பதோடு, முக்கிய கொள்முதல்களுக்காக தில்லி மெட்ரோ ரயில் காா்ப்பரேஷனுடனான புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் என்று சூட் கூறினாா்.
கட்டிடங்களின் அதிக தீச்சுமை பாதிப்புகளை எதிா்கொள்ளும் வகையில், தற்போதுள்ள விதிகளை மறுபரிசீலனை செய்து, புதிய தீயணைப்பு நிலையங்களுக்கான நில ஒதுக்கீடு, கட்டாய தெளிப்பான்கள், தீ எச்சரிக்கை கருவிகள் மற்றும் முறையான அறிவுரைகள் உறுதி செய்யப்படும் என்றும் அவா் கூறினாா்.
தீ பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளைக் கட்டாயமாக நிறுவுவது குறித்து அனைத்து சொத்து உரிமையாளா்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளா்களுக்கு டிஎப்எஸ் முறையான அறிவுரைகளை வழங்கும். மேலும், தீ பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைத்து, கடுமையான அமலாக்க நடவடிக்கைகளை டிஎப்எஸ் மேற்கொள்ளும் என்றும் அவா் மேலும் கூறினாா்.
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