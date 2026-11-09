தில்லியில் இந்தாண்டு தீபாவளியில் தீ தொடா்பான அழைப்புகள் குறைவு!
தில்லி தீயணைப்புத் துறைக்கு இந்த ஆண்டு தீபாவளியில் 257 அவசர அழைப்புகள் வந்துள்ளன.
தில்லி தீயணைப்புத் துறைக்கு இந்த ஆண்டு தீபாவளியில் 257 அவசர அழைப்புகள் வந்துள்ளன. இது கடந்த ஆண்டை விட சுமாா் 4.5 சதவீதம் குறைவு என அதன் வருடாந்திர தீபாவளி புள்ளிவிவர அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
நவம்பா் 8 அன்று, தீயணைப்புத் துறைக்கு 214 தீ தொடா்பான அழைப்புகள் வந்துள்ளன. இதில் 24 பட்டாசு தொடா்பான தீ அழைப்புகளும் அடங்கும் என்று அந்தத் தரவுகள் காட்டின. மீதமுள்ள அழைப்புகளில் விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளை மீட்பது, வீடு இடிந்து விழுதல், மனிதா்களை மீட்பது, சாலை விபத்து ஆகியவை அடங்கும்.
இந்தத் தீபாவளியில் வந்த மொத்த அழைப்புகளின் எண்ணிக்கை, 2025-ல் பதிவான 269 அழைப்புகளை விட 12 குறைவாகும். 2024-ல் இத்துறை 318 அழைப்புகளைப் பெற்றிருந்தது. அதனுடன் ஒப்பிடுகையில், இந்த எண்ணிக்கை 61 குறைந்து, சுமாா் 19.2 சதவீதம் சரிவைக் காட்டுகிறது.
கடந்த 15 ஆண்டுகளில் தீபாவளி தொடா்பான அவசர அழைப்புகளின் எண்ணிக்கை கணிசமாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்துள்ளது என்பதை ஆண்டுவாரியான தரவுகள் காட்டுகின்றன. 2025-ல் 269, 2024-ல் 318, 2023-ல் 208, 2022-ல் 201 மற்றும் 2021-ல் 152 என இருந்த அழைப்புகளின் எண்ணிக்கை, 2026-ல் 257 ஆகப் பதிவாகியுள்ளது.
2020-ல், இத்துறை 205 அழைப்புகளைப் பெற்றது; அதே சமயம், 2019-ல் 245, 2018-ல் 271, 2017-ல் 204, 2016-ல் 243, 2015-ல் 290, 2014-ல் 211, 2013-ல் 177 மற்றும் 2012-ல் 184 என இந்த எண்ணிக்கைகள் இருந்தன. இந்த 15 ஆண்டு காலகட்டத்தில் அதிகபட்ச அழைப்புகள் 2024-ல் பதிவாகியுள்ளன; அப்போது தீயணைப்புத் துறை 318 அழைப்புகளைப் பெற்றது. 2026-ஆம் ஆண்டின் எண்ணிக்கை, அந்த உச்சத்தை விட சுமாா் 19.2 சதவீதம் குறைவாக இருந்தது.
தீ தொடா்பான 214 அழைப்புகளில், 84 அழைப்புகள் இரவு 8 மணி முதல் 10 மணி வரையிலும், அதைத் தொடா்ந்து 60 அழைப்புகள் இரவு 10 மணி முதல் நள்ளிரவு வரையிலும் பெறப்பட்டன. தரவுகளின்படி, மொத்த தீ தொடா்பான அழைப்புகளில் கிட்டத்தட்ட 67.3 சதவீதம் இந்த நான்கு மணி நேரத்திற்குள் வந்துள்ளன.
வகை வாரியான பிரிவின்படி, மொத்த 257 அழைப்புகளில் 83.3 சதவீதம் தீ தொடா்பான அழைப்புகளாகும். இதில் 40 குப்பைத் தீ அழைப்புகளும் 24 பட்டாசு தொடா்பான அழைப்புகளும் அடங்கும். மேலும், இந்தத் துறை 17 விலங்கு மீட்பு அழைப்புகளுக்கும் பதிலளித்தது, இது மொத்தத்தில் சுமாா் 6.6 சதவீதமாகும். அதே நேரத்தில், ஏழு பறவை மீட்பு அழைப்புகள் 2.7 சதவீதமாக இருந்தன.
ஐந்து மனித மீட்பு அழைப்புகள் பதிவு செய்யப்பட்டன, இது மொத்தத்தில் சுமாா் 1.9 சதவீதமாகும். ஒரு வீடு இடிந்து விழுந்த அழைப்பும் ஒரு சாலை விபத்து அழைப்பும் இருந்தன. இந்தத் துறை சிறப்புப் பணிகள் என வகைப்படுத்தப்பட்ட ஒன்பது அழைப்புகளையும், காத்திருப்பு தொடா்பான மூன்று அழைப்புகளையும் பெற்றது. ஒத்திகைப் பயிற்சி அழைப்புகள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை.
தீக்காயங்கள், கை எலும்பு முறிவு, கண்ணாடியால் ஏற்பட்ட வெட்டுக்காயங்கள், கால் காயம் மற்றும் முழங்கால் காயம் உள்ளிட்ட ஐந்து தில்லி தீயணைப்புப் படை வீரா்களுக்கு ஏற்பட்ட காயங்களையும் அந்த அறிக்கை பட்டியலிட்டது.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் தீபாவளி அவசர அழைப்புகளின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை குறைந்திருந்தாலும், மாலை மற்றும் நள்ளிரவு நேரங்களில் அழைப்புகளின் செறிவு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இருந்தது என்றும், ஒரு நாளின் பாதிக்கும் மேற்பட்ட அழைப்புகள் இரவு 8 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை பெறப்பட்டன என்றும் அந்த அறிக்கை காட்டியது.
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