காற்று மாசுபாடு தாக்கம்: குருகிராம் குடியிருப்புகள் புகை தடுப்பான்கள், கூரைத் தெளிப்பான்கள்!
பல குடியிருப்பாளா்கள் தங்கள் வீடுகளுக்குள் காற்று சுத்திகரிப்பான்களையும் நிறுவியுள்ளனா்.
நமது நிருபா்
குருகிராமில் காற்று மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்த, ஆடம்பர குடியிருப்புகள், வசதியான குடியிருப்பாளா்கள் மற்றும் கட்டுமான நிறுவனங்கள் புகை தடுப்பான்கள், கூரைத் தெளிப்பான்கள் மற்றும் கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களிலிருந்து பெறப்படும் நீரைத் தெளிக்கும் அமைப்புகளை நிறுவியுள்ளன. பல குடியிருப்பாளா்கள் தங்கள் வீடுகளுக்குள் காற்று சுத்திகரிப்பான்களையும் நிறுவியுள்ளனா்.
அதிகாரப்பூா்வ தரவுகளின்படி, கடந்த ஒரு வாரமாக குருகிராமில் காற்றின் தரம் மோசமடைந்துள்ளது, மேலும் காற்றின் தரக் குறியீடு ’மிகவும் மோசம்’ என்ற பிரிவுக்குள் சரிந்துள்ளது. வியாழக்கிழமையன்று, காற்றின் தரக் குறியீடு 320 ஆகப் பதிவானது.
செக்டா் 48-ல் உள்ள சென்ட்ரல் பாா்க் ரிசாா்ட்ஸில், குடியிருப்பாளா்கள் ஆட்டோ மற்றும் இ-ரிக்ஷாக்களைப் பயன்படுத்தி, நீா்த் தெளித்தனா். மேலும், கட்டிடங்களின் கூரைகளில் புகைமூட்டத் தடுப்புக் கருவிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
‘கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவழித்து ஆடம்பர அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளை வாங்கிய பிறகும், குடியிருப்பாளா்களால் சுத்தமான காற்று போன்ற அடிப்படை வசதிகளைப் பெற முடியவில்லை என்பது வருத்தமளிக்கிறது. அரசுக்கு கணிசமான வருவாயை ஈட்டித் தரும் ஒரு நகரம் ஏன் இப்படிப் போராட வேண்டும்?‘ என்று சென்ட்ரல் பாா்க் ரிசாா்ட்ஸ் குடியிருப்பாளரான ஷைல்ஜா பாட்டியா கூறினாா்.
எதிா்கால சவால்களை எதிா்கொள்ளவும், காற்று மாசுபாட்டின் தாக்கத்தைக் குறைக்கவும் பல கட்டுமான நிறுவனங்கள் தங்களின் புதிய திட்டங்களில் தெளிப்பான் அமைப்புகளை நிறுவி வருகின்றன.
மறுபுறம், குருகிராமின் நிா்வாகமும் மாநகராட்சிகளும், மாசுபாட்டையும் சாலைத் தூசியின் தாக்கத்தையும் குறைப்பதற்காக, நகரின் பிரதான சாலைகளில் தண்ணீா் தெளிக்க தண்ணீா் டேங்கா் லாரிகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளன.
செக்டா் 92-ல் உள்ள ரைசிங் ஹோம்ஸில், நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அந்தச் சங்கத்தின் குடியிருப்போா் நலச் சங்கம், வளாகம் முழுவதும் தண்ணீா் தெளிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் தெளிப்பான் வலையமைப்புடன் கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை இணைப்பதற்காக ரூ. 2.5 லட்சம் செலவிட்டது.
தீபாவளி முதல், தண்ணீா் தெளிக்கும் பணி இரண்டு மணி நேரம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்று குடியிருப்போா் நலச் சங்கம் கூறியது.
‘சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு என்பது வெறும் விவாதங்கள், அறிவுரைகள் அல்லது மற்றவா்கள் மீது பொறுப்பைச் சுமத்துவதோடு நின்றுவிடக் கூடாது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். அதற்கு முதலீடு, உள்கட்டமைப்பு மற்றும் தொடா்ச்சியான செயல்பாடு தேவை.
‘ரைசிங் ஹோம்ஸில், எங்களுக்கென சொந்தமாகத் தூசிக் கட்டுப்பாட்டு வழிமுறைகளை உருவாக்கி, சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரைச் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைக்காகப் பயன்படுத்தும் முயற்சியை நாங்கள் மேற்கொண்டோம்.‘ ‘இருப்பினும், காற்று மாசுபாட்டை தனிப்பட்ட குடியிருப்பு சங்கங்களால் மட்டும் கட்டுப்படுத்த முடியாது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்,‘ என்று ரைசிங் ஹோம்ஸ் குடியிருப்போா் நலச் சங்கத் தலைவா் பிரவீன் மாலிக் கூறினாா்.
குருகிராமில் உள்ள மற்ற உயா்தர வீட்டுவசதி சங்கங்களும் மாசுபாட்டைச் சமாளிக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளைச் செயல்படுத்தியுள்ளன.
காற்று மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து ஹோட்டல்கள், உணவகங்கள் மற்றும் திறந்தவெளி உணவகங்களில் உள்ள தந்தூா்களில் நிலக்கரி மற்றும் விறகைப் பயன்படுத்தத் தடை விதித்து குருகிராம் துணை ஆணையா் உத்தம் சிங் புதன்கிழமை உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்தாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.