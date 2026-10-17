தில்லியில் நாளொன்றுக்கு 15000 டன் கழிவுகள் சேகரிப்பு: முதல்வர் ரேகா குப்தா
தேசியத் தலைநகரில் நாளொன்றுக்கு கிட்டத்தட்ட 15,000 மெட்ரிக் டன் குப்பையை உற்பத்தியாகிறது. முன்பு 6,000-7,000 மெட்ரிக் டன் மட்டுமே சேகரிக்க முடிந்தது என முதல்வா் ரேகா குப்தா தெரிவித்தாா்.
தில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா - கோப்புப் படம்
தேசியத் தலைநகரில் நாளொன்றுக்கு கிட்டத்தட்ட 15,000 மெட்ரிக் டன் குப்பையை உற்பத்தியாகிறது, ஆனால் முன்பு 6,000-7,000 மெட்ரிக் டன் மட்டுமே சேகரிக்க முடிந்தது என முதல்வா் ரேகா குப்தா சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
சரிதா விகாரில் குப்பை பரிமாற்ற நிலையத்தைத் தொடங்கி வைத்து, தில்லி முழுவதும் 1,000 குப்பை எடுக்கும் இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தும் இயக்கத்தைத் தொடங்கி வைத்தாா். தில்லி மாநகராட்சியின் (எம்சிடி) அனைத்து 250 வாா்டுகளிலும் இந்த இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படும். முதல் கட்டத்தில் 50 இயந்திரங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன என அரசு அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
வீட்டுக்கு வீடு குப்பை சேகரிப்பு மற்றும் போக்குவரத்துக்குப் பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்களை இயக்க 35 பெண் ஓட்டுநா்களையும் அரசு நியமித்துள்ளது.
இந்நிநிகழ்ச்சியில் பேசிய ரேகா குப்தா பேசியதாவது: குப்பை மேலாண்மை தேசியத் தலைநகருக்கு முக்கிய சவாலாக இருக்கிறது. இந்தப் பிரச்னையைத் தீா்க்க அரசு நீண்டகாலத் திட்டத்தில் பணியாற்றி வருகிறது. குப்பை மேலாண்மை எங்கள் முன்னுரிமை; அடுத்த 15-30 ஆண்டுகளுக்கான நீண்டகாலத் திட்டத்தில் அரசு பணியாற்றி வருகிறது.
தினசரி உற்பத்தியாகும் குப்பைக்கும் செயலாக்கப்படும் அளவுக்கும் இடையிலான இடைவெளி நகரத்தின் குப்பைக் கிடங்குகள் வளரக் காரணமாகிவிட்டது. புதிய கழிவு-இருந்து-ஆற்றல் ஆலைகளை அமைத்தல், ஏற்கெனவே உள்ள வசதிகளின் திறனை விரிவுபடுத்துதல், மின்னணுக் கழிவு மையங்களை நிறுவுதல் மற்றும் மாட்டுச் சாணத்தைச் செயலாக்க பயோகேஸ் ஆலைகளை அமைத்தல் ஆகியவற்றில் அரசு பணியாற்றி வருகிறது.
ஒவ்வொரு நாளும் உற்பத்தியாகும் குப்பையை அதே நாளில் செயலாக்கி அகற்றும் நோக்கத்துடன் சுகாதாரச் சேவைகளை வலுப்படுத்த எம்சிடிக்கு இயந்திரங்கள், உபகரணங்கள் மற்றும் நிதி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
தென்-கிழக்கு மண்டலத்தில் 428 ஆட்டோ-டிப்பா்கள், 128 இ-ரிக்ஷாக்கள், வீட்டுக்கு வீடு சேகரிப்புக்கு 25 டாடா 407 வாகனங்கள், 27 ரிஃப்யூஸ் கம்பாக்டா்கள், மேலும் ஐந்து ரிஃப்யூஸ் கம்பாக்டா்கள் மற்றும் 30 ஹூக் லோடா்கள் ஆகியவற்றுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மண்டலத்தில் 100 கம்பாக்டா் பின்களும் உள்ளன. மேலும் 1,500 எஃகு குப்பைத் தொட்டிகள், 300 உயா் அடா்த்தி பாலிஎத்திலீன் (எச்டிபிஇ) குப்பைத் தொட்டிகள் மற்றும் தோட்டக்கலைக் கழிவுகளைக் கொண்டு செல்ல 10 டிப்பா் லாரிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
எம்சிடிக்குத் திட்டமிடப்பட்ட 1,000 பேட்டரி இயக்கப்படும் குப்பை எடுக்கும் இயந்திரங்களில் 150 வந்துள்ளன. மீதமுள்ளவை அடுத்த மாதத்திற்குள் வழங்கப்படும். இந்த இயந்திரங்கள் சாலைகள் மற்றும் பொது இடங்களில் உள்ள சிறு குப்பைத் துண்டுகளைச் சேகரித்து சுத்தம் செய்யும் பணிகளுக்கு உதவும். 100 இயந்திர ஸ்வீப்பிங் இயந்திரங்களுக்கும் நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. தேவையற்ற ஆடைகள் மற்றும் மதப் பொருள்களை வழக்கமான குப்பையுடன் கலக்காமல், ஒதுக்கப்பட்ட சேகரிப்பு வசதிகளைப் பொது மக்கள் பயன்படுத்த வேண்டும்.
பழைய ஆடைகளை மறுபயன்பாடு மற்றும் மறுசுழற்சிக்கு சேகரிக்க மெட்ரோ நிலையங்களுக்கு அருகில் ‘அா்பன்’ மையங்களை அரசு அமைத்துள்ளது.
உடைந்த சிலைகள் மற்றும் பூஜைப் பொருள்களைத் தனியாகச் சேகரிக்க அனைத்து 250 எம்சிடி வாா்டுகளிலும் நீா்மூழ்கி கியோஸ்க்களை அமைக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே சுமாா் 100 இத்தகைய கியோஸ்க்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்றாா் ரேகா குப்தா.
தில்லி மாநகராட்சி மேயா், பிரவேஷ் வாஹி கூறியதாவது: இந்த முயற்சி மதப் பொருட்கள் வழக்கமான கழிவுகளுடன் கலப்பதைத் தடுத்து, அவற்றைத் தனியாகச் சேகரித்து செயலாக்குவதை உறுதி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
திடக் கழிவு மேலாண்மையை மேம்படுத்த எம்சிடி பணியாற்றி வருவதாகக் கூறி, ஈரமான மற்றும் உலா்ந்த கழிவுகளைப் பிரித்து, வீட்டுக் குப்பையை ஒதுக்கப்பட்ட சேகரிப்பு அமைப்புகள் மூலம் ஒப்படைக்கவும், பொது இடங்களில் குப்பை போடாமல் இருக்கவும் குடியிருப்பாளா்களைக் கேட்டுக் கொண்டாா். சுத்தமான சுற்றுச்சூழல் சிறந்த வாழ்க்கைத் தரத்திற்கும் அழகான எதிா்காலத்திற்கும் அடித்தளம்” என அவா் தெரிவித்தாா்.
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