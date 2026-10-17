தேவாவின் இசைப்பங்களிப்பு என்றும் நினைவுகூரப்படும்: குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன்!
காலத்தால் அழியாத பல பாடல்களைத் தந்த இசையமைப்பாளா் தேவாவின் இசைப்பங்களிப்பும், தனித்துவமான கானா பாடல்களும் என்றும் நினைவுகூரப்படும் என குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்
குடியரசு துணைத்தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் - கோப்புப் படம்
காலத்தால் அழியாத பல பாடல்களைத் தந்த இசையமைப்பாளா் தேவாவின் இசைப்பங்களிப்பும், தனித்துவமான கானா பாடல்களும் என்றும் நினைவுகூரப்படும் என குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்
தேவாவின் மறைவையொட்டி சனிக்கிழமையன்று சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டதாவது: இசையமைப்பாளா் தேவா மறைந்த செய்தியறிந்து மிகுந்த அதிா்ச்சியும் ஆழ்ந்த வேதனையும் அடைந்தேன்.
எளிய மக்களின் உணா்வுகளையும் வாழ்வியலையும் தனது இசையிலும் கானா பாடல்களிலும் அழகாக வெளிப்படுத்தி, தனித்துவமான இசைப்பாணியால் ரசிகா்களின் மனங்களில் நீங்கா இடம்பிடித்தவா் தேவா.
தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் 400-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்ததுடன், பாடலாசிரியராகவும் பாடகராகவும் தனது பன்முகத் திறமையை வெளிப்படுத்தியவா். காலத்தால் அழியாத பல பாடல்களைத் தந்த அவரது இசைப் பங்களிப்பும், தனித்துவமான கானா பாடல்களும் என்றும் நினைவுகூரப்படும். அவரது மறைவு தமிழ் இசையுலகிற்குப் பேரிழப்பாகும்.
அவரைப் பிரிந்து வாடும் குடும்பத்தினா், உறவினா்கள், நண்பா்கள், திரைத்துறையினா் மற்றும் இசை ரசிகா்கள் அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் அனுதாபங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்தாா்.
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