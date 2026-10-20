ஜேஎன்யூ-வில் மாணவா்கள் நீக்கம் ரத்து: முடிவுக்கு வந்தது 17 நாள்கள் உண்ணாநிலை போராட்டம்
ஜவஹா்லால் நேரு பல்கலைக்கழக மாணவா் சங்கம் 17 நாள் உண்ணாநிலை போராட்டத்தை முடித்துக்கொண்டது குறித்து...
ஜவஹா்லால் நேரு பல்கலைக்கழக மாணவா் சங்கம் (ஜே.என்.யூ.எஸ்.யூ.) அதன் 17 நாள் உண்ணாநிலை போராட்டத்தை முடித்துக்கொண்டுள்ளது. மாணவா் அலுவலா்களின் ரஸ்டிகேஷனை ரத்து செய்வது மற்றும் மாணவா்கள் மீதான எஃப்.ஐ.ஆா்களைத் திரும்பப் பெறுவது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுக்குப் பல்கலைக்கழக நிா்வாகம் ஒப்புதல் அளித்ததை அடுத்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அக்டோபா் 19 ஆம் தேதி நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இத்தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
சமூக அறிவியல் கல்லூரி முதல்வா் விவேக் குமாா் மற்றும் மாணவா் பிரதிநிதிகள் கையெழுத்திட்ட நிமிஷங்களில், மாணவா்களின் கோரிக்கைகள் தொடா்பான தொடா் முடிவுகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. இதில் தலைமை ப்ராக்டா் அலுவலக (சி.பி.ஓ.) கையேட்டை மதிப்பாய்வு செய்தல், ப்ராக்டோரியல் விசாரணைகளைத் திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் பல்வேறு பிரச்னைகளை ஆய்வு செய்ய குழுக்களை அமைத்தல் ஆகியவை அடங்கும். அக்டோபா் 19 ஆம் தேதியிட்ட தனி அறிவிப்பில், துணைவேந்தா் சந்திஸ்ரீ துளிபுடி பண்டிட் ஐந்து மாணவா்களின் ரஸ்டிகேஷனை உடனடியாக ரத்து செய்ய நிா்வாகத்திற்கு உத்தரவிட்டுள்ளாா். அந்த மாணவா்கள் உடனடியாக அபராதத் தொகையைச் செலுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனா்.
அந்த ஐந்து மாணவா்கள்: அதிதி மிஸ்ரா, கே. கோபிகா பாபு, சுனில் யாதவ், தானிஷ் அலி மற்றும் நீதிஷ் குமாா். முதல் நால்வரும் தற்போதைய ஜே.என்.யூ.எஸ்.யூ. அலுவலா்கள். கடைசியாகக் குறிப்பிடப்பட்டவா் முன்னாள் ஜே.என்.யூ.எஸ்.யூ. தலைவா். மாணவா்கள் மீதான அனைத்து எஃப்.ஐ.ஆா்களும் திரும்பப் பெறப்படும் என கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது. ரஸ்டிகேஷன் மற்றும் பல்கலைக்கழக மானியக் குழு (யூ.ஜி.சி.) விதிமுறைகளுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் மற்றும் விடுதி உள்கட்டமைப்புப் போராட்டத்தின் போது தொடங்கப்பட்ட ப்ராக்டோரியல் விசாரணைகளும் திரும்பப் பெறப்படும். சி.பி.ஓ. கையேட்டின் சா்ச்சைக்குரிய பிரிவுகளை மதிப்பாய்வு செய்து அவற்றை நீக்கப் பரிந்துரைக்க ஜே.என்.யூ.எஸ்.யூ. அலுவலா் மற்றும் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினா் அடங்கிய குழு அமைக்கப்படும். போராட்டங்களைக் கட்டுப்படுத்தும் மற்றும் அபராதம், இடைநீக்கம், ரஸ்டிகேஷன் உள்ளிட்ட தண்டனைகளை அனுமதிக்கும் விதிகளை எதிா்த்து மாணவா் அமைப்பு இந்தக் கையேட்டை எதிா்த்தது.
ஜவஹா்லால் நேரு பல்கலைக்கழக நுழைவுத் தோ்வு (ஜே.என்.யூ.இ.இ.) தொடா்பாக ஆய்வு செய்ய ஜே.என்.யூ.எஸ்.யூ. பிரதிநிதி அடங்கிய குழுவை அமைக்கவும் நிா்வாகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. சம வாய்ப்பு மையம் (இ.ஓ.சி.) தொடா்பான தணிக்கை அறிக்கை ஒரு வாரத்திற்குள் வழங்கப்படும். ஜே.என்.யூ.எஸ்.யூ. அலுவலா்களுடன் ஆலோசித்து அந்த மையம் மறுசீரமைக்கப்படும். விடுதி இடஒதுக்கீடு மற்றும் பிற கோரிக்கைகளை ஆய்வு செய்யவும் குழுக்கள் அமைக்கப்படும். மெரிட்-கம்-மீன்ஸ் (எம்.சி.எம்.) உதவித்தொகையை 25 சதவீதம் உயா்த்தப் பரிசீலிக்கவும், தப்தி மற்றும் மஹி-மண்டவி விடுதிகள் மற்றும் மூன்றாம் பாலின சமத்துவ வசதிப் பகுதிகளின் (டி.இ.எஃப்.எல்.ஏ.க்கள்) கட்டமைப்பு தணிக்கைகளைத் தொடங்கவும் பல்கலைக்கழகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. புனரமைப்புப் பணிகள் நிா்ணயிக்கப்பட்ட நடைமுறையின்படி மேற்கொள்ளப்படும்.
அனைத்து விடுதிகளிலும் ஜீசா்கள் இரண்டு வாரத்திற்குள் செயல்படும்படி செய்வது, மொழிகள் மற்றும் இலக்கிய ஆய்வு மையத்தில் (சி.எஸ்.எல்.ஜி.) கேன்டீன் திறப்பது, பள்ளி நூலக நேரத்தை இரவு 9 மணி வரை நீட்டிப்பது, பாரக் விடுதி மெஸ் திறப்பு மற்றும் வைஃபை வசதி ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்ய குழு அமைப்பது உள்ளிட்ட பிற முடிவுகளும் எடுக்கப்பட்டன. குறிப்பிட்ட கோரிக்கைகளை முன்னெடுத்துச் செல்லவும், அவற்றை அமல்படுத்தும் முறைகளை விவாதிக்கவும் 14 வேலை நாள்களுக்குப் பிறகு குழு மீண்டும் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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