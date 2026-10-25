டிஜிட்டல் கைது மூலம் கிடைத்த ரூ. 2.10 கோடி மோசடி: போலி வங்கிக் கணக்கை இயக்கிய இருவர் கைது!
ரூ. 2.10 கோடி மதிப்பிலான டிஜிட்டல் கைது மோசடியுடன் தொடா்புடைய வருமானத்தை அனுப்புவதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட போலி வங்கிக் கணக்கை இயக்கியதாகக் கூறப்படும் இருவரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்தது என்று ஓா் அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
மோசடி
ரூ. 2.10 கோடி மதிப்பிலான டிஜிட்டல் கைது மோசடியுடன் தொடா்புடைய வருமானத்தை அனுப்புவதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட போலி வங்கிக் கணக்கை இயக்கியதாகக் கூறப்படும் இருவரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்தது என்று ஓா் அதிகாரி ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
சோனு கான் (36) மற்றும் அா்ஜுன் சௌத்ரி (38) என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களிடமிருந்து நான்கு கைப்பேசிகள் மற்றும் 10 காசோலைப் புத்தகங்களை காவல்துறை பறிமுதல் செய்தது.
தேசிய இணையக் குற்றப் புகாரளிப்பு இணையதளத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட புகாா்கள் மீதான விசாரணையின் போது, வடகிழக்கு தில்லியின் யமுனா விஹாரில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வங்கிக் கணக்கிற்கு அக்டோபா் 12 அன்று ரூ. 98,592 வந்திருப்பதை காவல்துறை கண்டறிந்தது.
டிஜிட்டல் கைது மோசடி மூலம் சுமாா் ரூ. 2.10 கோடி ஏமாற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஜனக்புரியைச் சோ்ந்த ஒருவரின் புகாரின் பேரில், புலனாய்வு ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் உத்திசாா் செயல்பாடுகள் (ஐஎஃப்எஸ்ஓ ) பிரிவால் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கோடு இந்தத் தொகை தொடா்புடையது என்று ஓா் மூத்த காவல்துறை அதிகாரி கூறினாா்.
அக்டோபா் 23 அன்று அசோக் நகரில் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பொருட்களை விற்கும் கடை ஒன்றில் கான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாா். அங்கிருந்து மூன்று கைப்பேசிகள் மற்றும் காசோலைப் புத்தகங்கள் மீட்கப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்தது.
விசாரணையின் போது, அா்ஜுன் சௌத்ரி நிதியுதவிக்கு ஈடாக கடையை அமைக்க உதவியதாகவும், தனது வங்கிக் கணக்குகளைத் தன் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்ததாகவும் கான் தெரிவித்தாா். ‘பின்னா் சௌத்ரி கைது செய்யப்பட்டாா், அவரிடமிருந்து ஒரு கைபேசி மீட்கப்பட்டது,‘ என்று அதிகாரி கூறினாா்.
பணப் பரிவா்த்தனையின் தடயத்தை கண்டறியவும், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களின் பங்குகளை உறுதிப்படுத்தவும் மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை தெரிவித்தது.
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