10,000 மாணவா்களுக்கு விடுதி அமைக்க தில்லி அரசு முடிவு!
தில்லி அரசு 10,000 மாணவா்களுக்கு விடுதி வசதிகளை உருவாக்கும் என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா தெரிவித்தாா்.
பிரதிப் படம்
தில்லி அரசு 10,000 மாணவா்களுக்கு விடுதி வசதிகளை உருவாக்கும் என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட காணொளி பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: இது தொடா்பாக சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுடன் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன, மேலும் இந்த விடுதிகளுக்கான இடங்களும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிக எண்ணிக்கையில் தில்லிக்கு வரும் மாணவா்களுக்கு முறையான தங்குமிட வசதிகளை உறுதி செய்வதற்கான கொள்கையையும் அரசு உருவாக்கி வருகிறது. விடுதி வசதி ஆண் மற்றும் பெண் மாணவா்கள் இருவருக்கும் இருக்கும்.
தில்லியில் உள்ள எந்த கல்லூரி அல்லது பல்கலைக்கழக மாணவா்களுக்கும் தங்குமிடங்கள் கிடைக்கும். பெற்றோா்கள் தங்கள் குழந்தைகளை முழு மன அமைதியுடன் விட்டுச் செல்லக்கூடிய, அவா்கள் எந்த மாநிலத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், மாணவா்களும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை, தங்கள் கனவுகளில் கவனம் செலுத்த முடியும் போன்ற விடுதிகளை நாங்கள் உருவாக்குவோம்.
நாட்டின் பெரிய கல்வி மையமாக தில்லி உருவெடுக்க வேண்டுமானால், கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான விடுதிகளின் தேவைகளை பூா்த்தி செய்வது முக்கியம். லட்சக்கணக்கான மாணவா்கள் பல்வேறு நிறுவனங்களில் சோ்க்கைக்காக டெல்லிக்கு வருகிறாா்கள்.
ஆனால், விடுதி வசதிகளைப் பெறத் தவறிவிடுகிறாா்கள். 10, 000 மாணவா்களுக்கு விடுதி கட்ட தில்லி அரசு முடிவு செய்துள்ளது. முதுகலை கட்டிடம் இடிந்து விழுந்த சம்பவத்தைத் தொடா்ந்து டெல்லியில் மாணவா்களுக்கு முறையான விடுதி வசதிகள் இல்லாத பிரச்சினை கூா்மையான கவனத்திற்கு வந்துள்ளது.
லட்சக்கணக்கான மாணவா்கள் நகரம் முழுவதும் உள்ள முதுகலை மையங்களில் பாதுகாப்பற்ற கட்டிடங்களில் வாழ வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனா், அதிக வாடகை மற்றும் மோசமான வசதிகளை செலுத்துகின்றனா் என்றாா் ரேகா குப்தா.
அண்மையில் தில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் தெற்கு வளாகத்தின் மையத்தில் உள்ள சத்யா நிகேதனில் ஐந்து மாடி கட்டண விருந்தினா் (பிஜி) விடுதி இடிந்து விழுந்ததைத் தொடா்ந்து தில்லி அரசாங்கத்தின் இந்த முடிவு வந்துள்ளது.
இதில் 5 மாணவா்கள் உள்பட 7 போ் உயிரிழந்தனா். சத்ய நிகேதன் சோகம் நடந்த உடனேயே, துணைநிலை ஆளுநா் தரன்ஜித் சிங் சந்து தலைமையில் உயா்மட்டக் கூட்டம் நடைபெற்றது, அதில் ரேகா குப்தாவும் கலந்து கொண்டாா். இந்தக் கூட்டத்தில் இந்த விவகாரம் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டு, கல்வி அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட் தலைமையிலான குழுவுக்கு ஒரு கொள்கையை வகுக்குமாறு சந்து உத்தரவிட்டாா்.
மாணவா்களுக்கான குடியிருப்பு வசதிகளில் தேவை-வழங்கல் இடைவெளியை மதிப்பிடுவதற்கும், விடுதிகளின் வளா்ச்சிக்கு நிலம் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்கும் துணைநிலை ஆளுநா் ஒப்புதலுடன் 18 போ் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. காலியாக உள்ள அரசு நிலம் மற்றும் கட்டடங்களை மாணவா் தங்குமிடங்களுக்கு பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து ஆராயவும் துணை நிலை ஆளுநா் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
ஏபிவிபி வரவேற்பு: அகில் பாரதிய வித்யாா்த்தி பரிஷத் (ஏபிவிபி) செவ்வாய்க்கிழமை 10,000 மாணவா்களுக்கு இடமளிக்கும் திறன் கொண்ட விடுதிகளைக் கட்டுவதற்கான தில்லி அரசாங்கத்தின் முடிவை வரவேற்றது, இந்த நடவடிக்கை தேசிய தலைநகரில் பாதுகாப்பான மற்றும் மலிவு தங்குமிடப் பற்றாக்குறையை நிவா்த்தி செய்ய உதவும் என்று கூறியது.
தில்லி உயா்கல்விக்காக நாடு முழுவதிலுமிருந்து மாணவா்களை ஈா்க்கிறது, இது அணுகக்கூடிய மற்றும் பாதுகாப்பான குடியிருப்பு வசதிகளை ஒரு முக்கியமான தேவையாக ஆக்குகிறது என்று மாணவா் அமைப்பு ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
தில்லியில் விடுதி மற்றும் கட்டண விருந்தினா் (பிஜி) தங்குமிடங்களை அதிகரிக்கவும், மாணவா்களுக்கான குடியிருப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தவும் தொடா்ந்து கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக ஏபிவிபி தெரிவித்துள்ளது.
முன்மொழியப்பட்ட விடுதிகள் தீ பாதுகாப்பு, அவசரகால வெளியேற்றம், போதுமான காற்றோட்டம், சுகாதாரம் மற்றும் விளக்குகள் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு விதிமுறைகளுக்கு இணங்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் அமைப்பு வலியுறுத்தியது. தில்லியில் மாணவா்களுக்கு போதுமான மற்றும் பாதுகாப்பான விடுதி வசதிகளை வழங்குவது ஏபிவிபி-யின் நீண்டகால கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது என்று தில்லி மாநில செயலாளா் சா்தாக் சா்மா கூறினாா்.
விடுதிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதும், பாதுகாப்பான குடியிருப்பு வசதிகளை உறுதி செய்வதும் வரவிருக்கும் தில்லி பல்கலைக்கழக மாணவா் சங்கத் தோ்தலுக்கான ஏபிவிபி-யின் தோ்தல் அறிக்கையின் ஒரு பகுதியாகும். அரசாங்கத்தின் முடிவு நீண்டகால கோரிக்கையை நிவா்த்தி செய்வதற்கான ஒரு ‘குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கை‘ என்றும், தேவையான அனைத்து பாதுகாப்பு தரங்களையும் பின்பற்றி இந்த திட்டம் விரைவில் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் சா்மா தெரிவித்தாா்.
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