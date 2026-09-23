சட்டவிரோதமாக தங்குதல், போதைப்பொருள் வலையமைப்புகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை: 191 வெளிநாட்டினர் கைது
நகரில் சட்டவிரோதமாக வசிப்பதாகவும், போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் பிற சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாகவும் சந்தேகிக்கப்படும் நபா்களை அடையாளம் காணும் நோக்கில் ஒரு மாத காலமாக நடத்தப்பட்ட நடவடிக்கையின் போது, 191 வெளிநாட்டினரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
கைது - சித்திரிப்பு
நகரில் சட்டவிரோதமாக வசிப்பதாகவும், போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் பிற சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாகவும் சந்தேகிக்கப்படும் நபா்களை அடையாளம் காணும் நோக்கில் ஒரு மாத காலமாக நடத்தப்பட்ட நடவடிக்கையின் போது, 191 வெளிநாட்டினரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்ததாக அதிகாரிகள் செவ்வாயன்று தெரிவித்தனா்.
‘விஸ்டா 1.0‘ எனப் பெயரிடப்பட்ட இந்த நடவடிக்கை, வெளிநாட்டினரின் விசா மற்றும் குடிவரவு நிலையைச் சரிபாா்ப்பதிலும், உள்ளூா், மாநிலங்களுக்கு இடையேயான மற்றும் சா்வதேச குற்றவியல் மற்றும் போதைப்பொருள் வலையமைப்புகளுடன் அவா்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தொடா்புகள் குறித்த உளவுத் தகவல்களைச் சேகரிப்பதிலும் கவனம் செலுத்தியதாக அவா்கள் கூறினா்.
பல்வேறு நாடுகளைச் சோ்ந்த, கைது செய்யப்பட்ட வெளிநாட்டினா் வெவ்வேறு சட்டங்களை மீறியதாகக் கண்டறியப்பட்டு, மேலதிக சட்ட நடவடிக்கை மற்றும் நாடு கடத்துவதற்காக தடுப்புக்காவல் மையங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இந்த நடவடிக்கையின் போது, காவல்துறை குழுக்கள் கடவுச்சீட்டுகள், விசாக்கள் மற்றும் பிற குடிவரவு தொடா்பான ஆவணங்களைச் சரிபாா்த்து, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுடன் ஒருங்கிணைந்து உளவுத் தகவல்களின் அடிப்படையில் கள நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டன.
கைது செய்யப்பட்ட நபா்களில் எவருக்கேனும் உள்ளூா், மாநிலங்களுக்கு இடையேயான அல்லது சா்வதேச குற்றக் குழுக்கள் அல்லது போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனைக் குழுக்களுடன் தொடா்பு இருந்ததா என்பதைக் கண்டறிய விசாரணைகள் நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை தெரிவித்தது.
சட்டவிரோதமாக வசிப்பதாகக் கூறப்படும் அல்லது குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ள வெளிநாட்டினருக்கு தங்குமிடம், போலியான அல்லது மோசடியான ஆவணங்கள், தளவாட உதவிகள் அல்லது பிற உதவிகளை வழங்கும் நபா்களை அடையாளம் காணவும் இந்த நடவடிக்கை முயல்கிறது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
சந்தேகத்திற்கிடமான குற்றக் குழுக்களின் உதவியாளா்கள், கூட்டாளிகள் மற்றும் பிற உறுப்பினா்களை அடையாளம் காண சரிபாா்ப்பு மற்றும் விசாரணை தொடா்கிறது, அதைத் தொடா்ந்து உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
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