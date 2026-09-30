தில்லியில் டெங்கு, மலேரியா பாதிப்புகள் மூன்று மடங்கு அதிகரிப்பு
தில்லி மாநகராட்சியில், ஆகஸ்ட் முதல் நோய்த் தொற்றுகளின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்காக அதிகரித்தது குறித்து...
சித்திரிப்பு
தில்லி மாநகராட்சியின் (எம்.சி.டி) அண்மை தரவுகளின்படி, ஆகஸ்ட் முதல் நோய்த் தொற்றுகளின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்காக அதிகரித்து, இந்த மாதம் தில்லி டெங்கு மற்றும் மலேரியா பாதிப்புகள் கூா்மையான உயா்வைப் பதிவு செய்துள்ளதாக செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவி்துள்ளது.
இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: செப்டம்பரில் 286 டெங்கு மற்றும் 124 மலேரியா பாதிப்புகள் உள்பட இந்த ஆண்டு இதுவரை 597 டெங்கு வழக்குகள் மற்றும் 214 மலேரியா வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
அண்மை புள்ளிவிவரங்கள் ஆகஸ்ட் இறுதி வரை பதிவு செய்யப்பட்ட எண்களிலிருந்து செங்குத்தான உயா்வைக் குறிக்கின்றன, செப்டம்பா் ஆண்டின் பாதிப்புகள் கணிசமான பங்கைக் கொண்டுள்ளது. செப்டம்பா் 26 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த வாரத்தில் மட்டும், தில்லியில் 85 புதிய டெங்கு மற்றும் 29 மலேரியா நோயாளிகள் பதிவாகியுள்ளனா்.
மழைக்காலத்திற்குப் பிந்தைய காலக்கட்டத்தில் இந்த எழுச்சி வருகிறது, அப்போது தேங்கி நிற்கும் நீா் மற்றும் அதிகரித்த கொசு இனப்பெருக்கம் ஆகியவை மூலம் பரவும் நோய்கள் பங்களிக்கும். எம். சி. டி ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு, நகரத்தில் கொசு இனப்பெருக்கம் செய்வதை சரிபாா்க்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
டெங்கு மற்றும் மலேரியா அறிகுறிகள் ஆரம்பத்தில் வழக்கமான வைரஸ் தொற்றுநோயை ஒத்திருக்கலாம் என்பதால் பெற்றோா்கள் குறிப்பாக கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
தில்லி - என்சிஆா் முழுவதும் டெங்கு மற்றும் மலேரியா வழக்குகள் அதிகரித்து வருவதால், குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சல் ஏற்படும் போது பெற்றோா்கள் குறிப்பாக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இந்த நோய்த்தொற்றுகள் ஆரம்பத்தில் ஒரு வழக்கமான வைரஸ் நோய் போல் தோன்றலாம்.
எனவே சுய நோயறிதல் செய்யாமல் இருப்பது முக்கியம். தொடா்ந்து வாந்தி, கடுமையான வயிற்று வலி, அசாதாரண தூக்கமின்மை அல்லது அமைதியின்மை, சுவாசிப்பதில் சிரமம், குறைவான திரவ உட்கொள்ளல், இரத்தப்போக்கு அல்லது சிறுநீா் வெளியேற்றம் போன்ற அறிகுறிகளை நோயாளிகள் கவனிக்க வேண்டும் என்றும், அவை ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டு.
காய்ச்சலின் வீழ்ச்சி எப்போதும் குழந்தை குணமடைந்து வருவதாக அா்த்தமல்ல, குறிப்பாக டெங்குவில், காய்ச்சல் தீா்ந்த பிறகு காலம் முக்கியமானதாக இருக்கும். நல்ல நீரேற்றம், மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் சரியான நேரத்தில் மதிப்பீடு செய்வது முக்கியம். ஒரு மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி ஆஸ்பிரின் அல்லது இப்யூபுரூஃபன் போன்ற மருந்துகளை வழங்குவதை பெற்றோா்கள் தவிா்க்க வேண்டும்.
மேலும் வீட்டைச் சுற்றி கொசு இனப்பெருக்கம் செய்வதைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வீடுகள் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை தேங்கி நிற்கும் தண்ணீரிலிருந்து விலக்கி வைப்பது முக்கியம், இது கொசுக்களின் இனப்பெருக்க தளங்களாக செயல்பட முடியும். எம்சிடி தரவுகளின்படி, இந்த ஆண்டு தில்லியில் டெங்கு அல்லது மலேரியா தொடா்பான இறப்புகள் எதுவும் பதிவாகவில்லை.
கொசுக்களின் இனப்பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த, குடிமை அமைப்பு செப்டம்பா் 26 வரை உள்நாட்டு இனப்பெருக்கத்தை சரிபாா்க்க 3.03 கோடி வீடுகளுக்கு பாா்வையிட்டு, 1.76 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் கொசு லாா்வாக்களைக் கண்டறிந்துள்ளது.
இந்தாண்டு கொசுக்களுக்கு 1,25,708 சட்ட அறிவிப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன, 17,599 வழக்குகளைத் தொடங்கியுள்ளன, மேலும் 11,803 அபராத நடவடிக்கைகள் மூலம் ரூ.25.98 லட்சம் அபராதம் வசூலித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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