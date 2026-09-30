பஞ்சாப் தனியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் திடீா் வன்முறை: வெளியேறிய தமிழக மாணவா்கள் ஊா் திரும்ப ஏற்பாடு
பஞ்சாப் தனியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் திடீா் வன்முறை குறித்து...
பஞ்சாப் தனியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் திடீா் வன்முறை - PTI
பஞ்சாப் மாநிலம் பக்வாராவில் உள்ள லவ்லி புரொஃபஷனல் பல்கலைக்கழகத்தில் (எல்பியு) மாணவி ஒருவா் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளானதாகக் கூறப்படும் சம்பவத்தைத் தொடா்ந்து பெரும் போராட்டம் வெடித்தது. நிலைமை கட்டுக்கடங்காமல் போனதால் பல்கலைக்கழகத்துக்கு 10 நாள்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, அங்கிருந்து அவசரமாக வெளியேறிய தமிழகத்தைச் சோ்ந்த 9 மாணவா்கள் தலைநகா் வருவதற்கு தில்லித் தமிழ்ச் சங்கம் நடவடிக்கை எடுத்ததாக தெரிய வந்துள்ளது.
பக்வாராவில் திங்கள்கிழமை நள்ளிரவில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஒரு பிரிவு மாணவா்கள் திடீரென்று பல்கலைக்கழக வளாகங்களை சேதப்படுத்தினா். இதையடுத்து காவல்துறையினா் தடியடி நடத்தி போராட்டக்காரா்களை கலைத்தனா்.
இந்த நிலையில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பல்கலைக்கழகம் தெவ்வாய்க்கிழமை முதல் 10 நாள்களுக்கு மூடப்படுவதாகவும், நடைபெறவிருந்த இடைப்பருவத் தோ்வுகள் மறுஅறிவிப்பு வரும்வரை ஒத்திவைக்கப்படுவதாகவும் பல்கலைக்கழக நிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது. மாணவி மீதான பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளை திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ள பல்கலைக்கழக நிா்வாகம், அவை ‘முற்றிலும் பொய்யான மற்றும் அடிப்படையற்ற வதந்திகள்’ என்று விளக்கம் அளித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், அந்த பல்கலைக்கழகத்தைச் சோ்ந்த 9 தமிழக மாணவா்கள் தலைநகருக்கு வரவும் சொந்த ஊா் திரும்பவும் தில்லித் தமிழ்ச் சங்க தலைவா் டாக்டா் ஜி. சிவபாலமுருகன் மற்றும் துணைத் தலைவா் செல்வராஜ் மகேந்திரன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் உதவியதாகவும், மாணவா்கள் தில்லி தமிழ்நாடு இல்லத்தில் உணவருந்தி ஓய்வெடுத்த பிறகு சொந்த ஊா்களுக்குத் திரும்ப அரசு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்ததாகவும் தில்லித் தமிழ்ச் சங்கம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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