நூல் அரங்கம்

ஆட்டிசம் - ஓர் எளிய அறிமுகம்

ஆட்டிசம் என்பது அதீத மனநோய் என்று சமூகத்தில் நிலைத்திருக்கும் தப்பிதத்தை உடைத்தெறியும் நூல் இது.

Updated On :16 மார்ச் 2026, 12:14 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆட்டிசம் -ஓர் எளிய அறிமுகம்- சந்திரசேகரன் கிருஷ்ணன்; பக்.208; ரூ.230; சுவாசம் பதிப்பகம், சென்னை- 600 127, ✆ 81480 66645.

ஆட்டிசம் என்பது அதீத மனநோய் என்று சமூகத்தில் நிலைத்திருக்கும் தப்பிதத்தை உடைத்தெறியும் நூல் இது.

பல காலங்களுக்கு முன்பிருந்தே இந்தப் பாதிப்பு உலகெங்கும் வியாபித்து இருந்ததையும், அதைக் கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிப்பதில் ஏற்பட்ட படிப்படியான வளர்ச்சிகள் குறித்தும் விரிவாகப் பேசியிருக்கிறார் நூலாசிரியர். சூழலுக்கு ஏற்றார்போல் நடந்து கொள்ளத் தெரியாத வளர்ச்சி குறைபாடு உடைய குழந்தைகளை மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என சித்திரிக்கும் பழக்கம் இன்றளவும் உள்ளது.

அது எத்தகைய மூடத்தனம் என்பது அறிவியல்பூர்வமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இருபதாம் நூற்றாண்டில் ஆட்டிசம் எவ்வாறு கண்டறியப்பட்டது என்பதில் தொடங்கி, அதன் வகைகள், பாதிப்புகள், சிகிச்சைகள், பயிற்சிகள் வரை பலதரப்பட்ட விஷயங்களை எளிய நடையில் வாசகர்களுக்கு கடத்தி இருக்கிறார் நூலாசிரியர்.

ஆட்டிசம் பாதிப்பு ஏன் ஏற்படுகிறது?, அதை எவ்வாறு கையாளலாம்?, ஆட்டிசம் பாதித்த குழந்தைகளின் பெற்றோர் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் என்னென்ன என்பது குறித்தும் விரிவாக அலசப் பட்டு இருக்கிறது.

சாதிப்பதற்கு ஆட்டிசம் ஒரு தடையில்லை என்பதை ஆதாரபூர்வமாகவும், அறுதியிட்டும் கூறுகிறது இந்நூல்.

ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் இறுதியிலும் அதன் சாராம்சங்களை சுருக்கமாக மீள்வாசிப்புக்கு வழங்கி இருப்பது கூடுதல் சிறப்பு. ஆட்டிசத்தை அறிந்துகொள்ள முற்படும் அனைவருக்கும் சிறந்த வாசிப்பு அனுபவத்தை தரும் நூல் இது.

வல்லவர்கள் நல்லவர்கள் ஆத்திகவாதியும், நாத்திகவாதியும்

வல்லவர்கள் நல்லவர்கள் ஆத்திகவாதியும், நாத்திகவாதியும்

டாக்டர் ரங்காசாரி - வாழ்க்கை வரலாற்றுப் புதினம்

டாக்டர் ரங்காசாரி - வாழ்க்கை வரலாற்றுப் புதினம்

வரப்பெற்றோம் (16-03-2026)

வரப்பெற்றோம் (16-03-2026)

வரப்பெற்றோம் (02.03.2026)

வரப்பெற்றோம் (02.03.2026)

பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik

திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்

நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!

