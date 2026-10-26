இந்தியச் சமூகப் புரட்சியின் தந்தை ஜோதிராவ் ஃபுலே
சூத்திரர்கள், தலித்துகளாக்கப்பட்ட மக்களின் முன்னேற்றத்துக்காக போராடியபோதிலும், அவர்களுக்கு இடையிலும் ஜாதி ஏற்றத்தாழ்வு ஆழமாக வேரூன்றி இருந்தது ஜோதிராவுக்கு பெரும் சவாலாக இருந்துள்ளது. இதன்மூலம் அவரின் வாழ்க்கை, சாகசங்கள் மட்டுமே நிறைந்தது என்பது போன்ற பிம்பத்தை ஏற்படுத்தாமல், அவருக்கும் சறுக்கல்கள் இருந்துள்ளதை நூலாசிரியர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
இந்தியச் சமூகப் புரட்சியின் தந்தை ஜோதிராவ் ஃபுலே- தனுஸ் ஆதித்யன்; பக். 144; ரூ. 185; கிழக்கு பதிப்பகம், சென்னை 600 014. ✆ 95000 45609.
மராத்திய மொழியில் பூவைக் குறிக்கும் ஃபூல் என்ற வார்த்தையிலிருந்து மருவி, ஃபுலே என்கிற பெயர் நிலைத்துவிட்ட நிலையில், தலித்துகள், பெண்கள், பாமர உழைக்கும் மக்களுக்குக் கல்வியைக் கொண்டு சேர்த்த ஜோதிராவ் ஃபுலே, அவரின் மனைவி சாவித்திரி பாய் ஆகியோரின் புரட்சி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்தப் புரட்சியைச் செய்வதற்கு அவர்கள் சந்தித்த சவால்கள், அவமானங்கள், உருவாக்கிய மறுமலர்ச்சி ஒவ்வொன்றாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்கள் போராடி தொடங்கிய முதல் பள்ளி, கொடுந்துயரத்தை சந்தித்த விதவைப் பெண்களுக்காக ஃபுலேவின் வீட்டில் தொடங்கப்பட்ட காப்பகம், அவ்வாறு துயரத்தை அனுபவித்த காசிபாய் என்ற பிராமண விதவைப் பெண்ணின் குழந்தை ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த ஃபுலே தம்பதியின் மகனாக தத்தெடுக்கப்பட்டது என அவர்களின் வாழ்க்கை மிக எளிமையாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
சமூக விடுதலைக்காக புணேயில் அவர் தொடங்கிய 'சத்தியசோதக் சமாஜ்' இயக்கம், மகாராஷ்டிரம் முழுவதும் விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களிடம் பெரும் செல்வாக்கைப் பெற்றதன் மூலம், அவர்களுக்காக எந்த அளவுக்கு ஜோதிராவ் ஃபுலே தீவிரமாக இயங்கினார், போராடினார் என்பதை நன்றாகப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.
சூத்திரர்கள், தலித்துகளாக்கப்பட்ட மக்களின் முன்னேற்றத்துக்காக போராடியபோதிலும், அவர்களுக்கு இடையிலும் ஜாதி ஏற்றத்தாழ்வு ஆழமாக வேரூன்றி இருந்தது ஜோதிராவுக்கு பெரும் சவாலாக இருந்துள்ளது. இதன்மூலம் அவரின் வாழ்க்கை, சாகசங்கள் மட்டுமே நிறைந்தது என்பது போன்ற பிம்பத்தை ஏற்படுத்தாமல், அவருக்கும் சறுக்கல்கள் இருந்துள்ளதை நூலாசிரியர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
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