சிவாஜி 100- படமா! பாடமா! (பாகம் 1)
பத்மஸ்ரீ விருது, வட இந்தியாவின் திரை ஜாம்பவான்களைத் தாண்டி கலைத் தூதராக அமெரிக்கா சென்றது எனப் பல தகவல்கள் ஒரு ரசிகருக்கான பொக்கிஷம்.
சிவாஜி 100- படமா! பாடமா! (பாகம் 1)- பாலசுப்ரமணியன் இராதாகிருஷ்ணன்; பக்.440; ரூ.415; வானதி பதிப்பகம், சென்னை-600 017. ✆ 044-2434 2810.
திரைத்துறை என்பது ஒரு மாயாஜால உலகம். அது வெளிச்சம்போட்டுக் காட்டும் நாயக பிம்பங்கள் மக்களின் மனதில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கும். ஒரு ரசிக மனநிலை என்பது இப்படியெல்லாம் இருக்குமா என்று வியப்பளிக்கும் வகையில் இருக்கிறது நடிகர் திலகம் குறித்த இந்தப் புத்தகம்.
திரைப்படம் வெளியான ஆண்டு, முக்கியக் கதாபாத்திரங்கள், இசை, ஒளிப்பதிவு, வசனம், நடனம், பாடல்கள் என அனைத்துக் குறிப்புகளுடன் 'செவாலியே' சிவாஜி கணேசன் குறித்த ஓர் ஆவணமாக வெளிவந்திருக்கும் நூல் இது. மொத்தம் 50 திரைப்படங்களின் பட்டியல்; ஒவ்வொரு திரைப்படத்தின் கதையும், பாடல்கள்வரும் காட்சிகளும், அதன் சிறப்புகளும் குறித்து சுருக்கமாகவும் ,தெளிவாகவும் அலசுகிறார் நூலாசிரியர்.
பராசக்தி திரைப்படத்துக்குப் பிறகுதான் தமிழ்த் திரைப்படங்களில் பாடல்கள் குறைந்தது, கவியரசருக்கும் நடிகர் திலகத்துக்குமான கருத்து வேறுபாடு, 1962 கெய்ரோ திரைப்பட விழாவில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு விருது, குறைந்த வயதில்
பத்மஸ்ரீ விருது, வட இந்தியாவின் திரை ஜாம்பவான்களைத் தாண்டி கலைத் தூதராக அமெரிக்கா சென்றது எனப் பல தகவல்கள் ஒரு ரசிகருக்கான பொக்கிஷம்.
'கவியரசர்' என்று ஒற்றை வார்த்தையைவிட வலுவான வார்த்தை 'ஞானி'. அந்த ஞானி, நடிகர் திலகத்தின் படத்தில் புகுத்தியது பாடம் அல்ல, ஞானம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இந்தத் தொகுப்பை வாசித்தால் அது புரியும்.
ஒவ்வொரு திரைப்படங்கள் குறித்து கொடுத்திருக்கும் தகவல்களைவிட ஒளிக்கீற்றாய் வெட்டுவது பக்கங்களில் இடம்பெற்றிருக்கும் அந்தந்த திரைப்படங்களின் சுவரொட்டிகளும், சிவாஜியின் தோற்றங்களும். நூலாசிரியரின் உழைப்பில் தெரிகிறது சிவாஜி மீதான அவரின் காதல்.
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