Dinamani
ஆம்னி பேருந்துகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் நடவடிக்கை!லஞ்சக் கொள்ளைப் பணமழை பொழிந்தாலும் விசில் புரட்சிக்குத் தயாராகுங்கள்! - விஜய்திமுக கூட்டணிக்கு அசாதுதீன் ஓவைசியின் ஏஐஎம்ஐஎம் ஆதரவு!தலைவா்கள் சூறாவளி பிரசாரம் இன்று மாலை 6 மணியுடன் நிறைவு!தோ்தல் விடுமுறை: ஆம்னி பேருந்துகளில் கட்டணம் பலமடங்கு உயா்வு!நேரடி வெயிலால் தசை சிதைவு அச்சுறுத்தல்: மருத்துவா்கள் எச்சரிக்கை!மேற்குதொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஏப்.26 வரை மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் கப்பலை சிறைப்பிடித்த அமெரிக்கா! போா்நிறுத்தம் முடியும் சூழலில் முற்றும் மோதல்
/
செய்திகள்

திருவெற்றியூர் ஸ்ரீபாகம்பிரியாள் கோயிலில் சித்திரைத் திருவிழா  கொடியேற்றம்!

திருவெற்றியூர் ஸ்ரீ பாகம்பிரியாள் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா கொடியேற்றம் பற்றி..

News image

திருவெற்றியூர் ஸ்ரீபாகம்பிரியாள் கோயில் சித்திரைத் திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கொடியேற்றம் - DPS

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 6:26 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திருவாடானை அருகே திருவெற்றியூர் ஸ்ரீ பாகம்பிரியாள் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் விழா தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானை அருகே திருவெற்றியூரில் சிவகங்கை தேவஸ்தானம் சமஸ்தானத்திற்குப் பாத்தியப்பட்ட  ஸ்ரீ பாகம்பிரியாள் சமேத வல்மிகநாத சுவாமி திருக்கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலின் ஆண்டுதோறும் சித்திரை மாதம் சித்திரைத் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். அதேபோல் இந்த ஆண்டும் செவ்வாய்க்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் விழா தொடங்கியது. 

10 நாள்கள் நடைபெறும் இவ்விழா நடைபெறும் ஒவ்வொரு நாளும் சுவாமி அம்மன் அன்ன வாகனம், வெட்டு குதிரை, காமதேனு வாகனம், வெள்ளி ரிஷபம், பூத வாகனம் என ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வாகனத்தில் எழுந்தருளி வீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பர்.

விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான திருக்கல்யாணம் வரும் 25ம்தேதி சனிக்கிழமை இரவு நடைபெறும். அதனைத் தொடர்ந்த வரும் 29ம் தேதி புதன்கிழமை காலை தேரோட்டம் நடைபெறும்.  ஒவ்வொரு இரவும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். 23 ஆம் தேதி தீர்த்தவாரியுடன் விழா நிறைவு பெறுகிறது. விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை சிவகங்கை தேவஸ்தான நிர்வாகமும் கிராம பொதுமக்களும் செய்து வருகின்றனர்.

Summary

The Chithirai Festival at the Sri Bagampriyal Temple in Thiruvetriyur, near Thiruvadanai, has commenced with the flag-hoisting ceremony and is currently underway. A large number of devotees participated in the event and offered worship to the deity.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

42 நிமிடங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

18 மணி நேரங்கள் முன்பு