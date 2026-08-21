வார ராசி பலன்கள் (ஆக. 21 - 12) 12 ராசிகளுக்கும்! இந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம்!
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்.. வார ராசி பலன்கள்
ஜோதிடம் - DPS
தினமணி ஜோதிடர் கே.சி.எஸ் ஐயர் இந்த வார பலன்களை ஆகஸ்ட் (21-27) துல்லியமாக நமக்குக் கணித்து வழங்கியுள்ளார். படித்துப் பயன் பெறுங்கள்.
1மேஷம் (அசுவினி, பரணி, கார்த்திகை முதல் பாதம் முடிய)
பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடையத்தொடங்கும். குடும்பத்துடன் விருந்து, கேளிக்கைகளில் கலந்துகொள்வீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் கடுமையாக உழைத்து அலுவலகப் பணிகளைச் செய்து முடிப்பீர்கள்.
வியாபாரிகள் எதிர்பார்த்த லாபத்தை அள்ளுவீர்கள். விவசாயிகள் உழைப்புக்கேற்றப் பலனை அனுபவிப்பீர்கள். அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் பெரிய முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள்.
கலைத்துறையினர் துறையில் கவனமாகச் செயல்படுவீர்கள். பெண்கள் பெற்றோரின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் : ஆகஸ்ட் 21,22
2ரிஷபம் (கார்த்திகை 2-ம் பாதம் முதல் ரோகிணி, மிருகசீரிஷம் 2-ம் பாதம் முடிய)
தொழிலை படிப்படியாக விரிவுபடுத்துவீர்கள். தடைபட்ட காரியங்களைச் செய்து முடிப்பீர்கள். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள்.
வியாபாரிகளுக்குக் கூட்டாளிகள் உதவிகரமாக இருப்பார்கள். விவசாயிகள் புதிய உரங்களை வாங்கி, விளைச்சலைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள். அரசியல்வாதிகளின் முயற்சிகள் பலன் அளிக்கும்.
கலைத்துறையினர் பொறுமையுடனும் பொறுப்புடனும் காரியமாற்றுவீர்கள். பெண்கள் கணவர் குடும்பத்தாரின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் எதிர்கால லட்சியங்களை நோக்கி மனதைச் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் -ஆகஸ்ட் 23, 24.
3மிதுனம் (மிருகசீரிஷம் 3ம் பாதம் முதல் திருவாதிரை,புனர்பூசம் 3-ம் பாதம் முடிய)
வீட்டிலும் வெளியிலும் சில புதிய அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளைக் காண்பீர்கள். இல்லத்தில் சுபகாரியங்கள் கைகூடும். செல்வாக்கு உயரும். பெரியோர்களின் வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் பதவி உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் செலவு செய்து கடையை அலங்கரிப்பீர்கள்.
விவசாயிகளுக்கு கொள்முதலில் லாபம் அதிகரிக்கும். அரசியல்வாதிகளுக்கு மக்கள் தொடர்பு சீராக இருக்கும். சுலைத் துறையினருக்கு துறையில் வாய்ப்புகள் தேடி வரும். பெண்கள் குடும்பத்தில் குடும்பத்தில் அமைதி நிறையக்காண்பீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் தீவிர முயற்சி செய்து தேர்ச்சி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம்-ஆகஸ்ட் 25, 26, 27.
4கடகம் (புனர்பூசம் 4-ம் பாதம் முதல் பூசம், ஆயில்யம் முடிய)
எடுத்த காரியங்கள் நினைத்த படியே நிறைவேறும். குடும்பத்தில் உங்கள் மதிப்பு, மரியாதை உயரும். உத்தியோகஸ்தர்கள் எதிர்பார்த்த வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் விற்பனையில் எதிர்பாராத வருமானத்தைக் காண்பீர்கள்.
விவசாயிகள் பால் வியாபாரத்தில் லாபம் அடைவீர்கள். அரசியல்வாதிகள் மற்றவர்களின் பிரச்னைகளைத் தீர்த்து வைப்பீர்கள்.
கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களால் சிறு சஞ்சலங்களைச் சந்திப்பீர்கள். பெண்களின் எண்ணங்கள் ஈடேறும். மாணவர்கள் பெற்றோர்களின் மனம் கோணாமல் நடந்துகொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம்-இல்லை.
5சிம்மம் (மகம், பூரம், உத்திரம் முதல் பாதம் முடிய)
தொழிலை மேன்மையாக நடத்துவீர்கள். உடல் நலமும் மனவளமும் சீராகும். உத்தியோகஸ்தர்களின் கடன்கள் சாதகமாக பரிசீலிக்கப்படும். வியாபாரிகள் எதிர்பார்த்ததைவிட அதிக லாபத்தை அள்ளுவீர்கள்.
விவசாயிகளுக்கு தானிய விற்பனை மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும். அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் மிகுந்த ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டு வெற்றியடைவீர்கள்.
கலைத் துறையினர் புதிய வாய்ப்புகளுக்காக பொறுமையுடன் காத்திருப்பீர்கள். பெண்கள் குடும்பப் பொறுப்புகளை ஏற்று நடத்துவீர்கள். மாணவர்கள் சுடுமையாக உழைத்து அதற்கேற்ற மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம்-இல்லை.
6கன்னி (உத்திரம் 2-ம் பாதம் முதல் அஸ்தம், சித்திரை 2-ம் பாதம் முடிய)
எதிர்வரும் இடையூறுகளை சாதுர்யமாக சமாளிப்பீர்கள். உங்கள் மதிப்பு, மரியாதைக்கு எந்தக் குறையும் வராது. உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகச் சூழலை தங்களுக்கு ஏற்றபடி மாற்றிக் கொள்வீர்கள்.
வியாபாரிகள் புதிய யுக்திகளால் வாடிக்கையாளர்களைக் கவருவீர்கள். விவசாயிகள் மாற்றுப் பயிர்களைப் பயிரிட்டு லாபம் அடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு புதிய முயற்சிகள் எதிர்பார்த்த பலனைக் கொடுக்கும். கலைத் துறையினர் கலைஞர்களுக்கு உதவி செய்வீர்கள். பெண்கள் ஆன்மிகத்திலும் ஆலய வழி பாட்டிலும் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம்-இல்லை.
7துலாம் (சித்திரை 3-ம் பாதம் முதல் சுவாதி, விசாகம் 3-ம் பாதம்
வருமானத்தில் இருந்த தடைகள் நீங்கும். தொழிலை வெற்றிகரமாக நடத்துவீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளில் புதிய அனுபவம் பெறுவீர்கள்.
வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கல் விஷயங்களில் விட்டுக்கொடுத்து வரவைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளால் வருமானம்கூடக் காண்பீர்கள். அரசியல்வாதிகள் பொறுப்பாக கட்சிப்பணிகளை ஆற்றுவீர்கள்.
கலைத்துறையினர் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவீர்கள். பெண்களுக்கு கணவருடைய அன்பு, பாசம் அதிகரிக்கும். மாணவர்களின் கோரிக்கைகளை ஆசிரியர்கள் நிறைவேற்றுவார்கள்.
சந்திராஷ்டமம்-இல்லை.
8விருச்சிகம் (விசாகம் 4-ம் பாதம் முதல் அனுஷம், கேட்டை முடிய)
உங்கள் செல்வாக்கு உயரும். சமுதாயத்தில் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள். மறைமுக எதிர்ப்புகள் எதுவும் ஏற்படாது.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வருமானம் சிறப்பாக இருக்கும். வியாபாரிகள் புதிய பொருள்களை வாங்கி விற்பனை செய்வீர்கள்.
விவசாயிகள் புதிய விவசாய உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள். அரசியல்வாதிகள் புதிய தொண்டர்களைப் பெறுவீர்கள்.
கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைத் தாமதமாகப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் இல்லத்தில் நடக்கும் சுப நிகழ்ச்சிகளில் மகிழ்ச்சி காண்பீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் குதூகலத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம்-இல்லை.
9தனுசு (மூலம், பூராடம், உத்திராடம் முதல் பாதம் முடிய)
தைரியத்துடன் எதையும் சமாளிக்கும் ஆற்றலைப் பெறுவீர்கள். பழைய கடன்கள் வசூலாகும். உத்தியோகஸ்தர்கள் சிறப்பாகப் பணியாற்றி மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள்.
வியாபாரிகள் சுவனமாக இருந்து விற்பனையில் ஈடுபடுவீர்கள். விவசாயிகள் சக விவசாயிகளின் ஒத்துழைப்பைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினரைத் தேடி பெயரும் புகழும் வரும்.
பெண்கள் ஆன்மிக காரியங்களில் ஆர்வம் செலுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்பட யோகா, பிராணாயாமம் போன்றவற்றைச் செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம்-இல்லை.
10மகரம் (உத்திராடம் 2-ம் பாதம் முதல் திருவோணம், அவிட்டம் 2-ம் பாதம் முடிய)
தொழிலில் புதிய நுணுக்கங்களைப் புகுத்துவீர்கள். வெளியூரிலிருந்து மகிழ்ச்சிகரமான செய்திகள் வந்து சேரும். உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பிரச்னைகளைச் சமாளித்து வெற்றி பெறுவீர்கள்.
வியாபாரிகள் புதிய கூட்டாளிகளைச் சேர்த்துக் கொள்வீர்கள். விவசாயிகள் புதிய கால்நடைகளை வாங்குவீர்கள். அரசியல்வாதிகள் புதிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி கட்சியில் வளர்ச்சி அடைவீர்கள்.
கலைத்துறையினர் துறையில் பிரகாசிப்பீர்கள். பெண்கள் ஆடை அணிமணிகளை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் -இல்லை.
11கும்பம் (அவிட்டம் 3-ம் பாதம் முதல் சதயம், பூரட்டாதி 3-ம் பாதம் முடிய)
உங்களின் நெடுநாளைய ஆசைகள் நிறைவேறும். எதிர்த்தவரும் உங்களிடம் பணிந்து போவார்கள். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் கெடுபிடி குறையும்.
வியாபாரிகள் கையிருப்புப்பொருள்கள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் கொள்முதலில் அதிக லாபம் அடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கொடுத்த பணிகளை தொண்டர்களின் ஒத்துழைப்பால் செய்து முடித்து வெற்றிகாண்பீர்கள். கலைத் துறையினர் பயணங்களைச் செய்ய நேரிடும்.
பெண்கள் சுணவரிடம் மிகுந்த மகிழ்ச்சியைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் கவனத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம்-இல்லை.
12மீனம் (பூரட்டாதி 4-ம் பாதம் முதல் உத்திரட்டாதி, ரேவதி முடிய)
பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். புதிய சேமிப்புத் திட்டங்களில் ஈடுபடுவீர்கள்.
வம்பு, வழக்குகள் முடிவுக்கு வரும். உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களுக்குத் தேவையான பயிற்சிகளை அளிப்பீர்கள்.
வியாபாரிகள் புதிய கடைகளைத் திறப்பீர்கள். விவசாயிகள் நீர்ப்பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள். அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் முக்கியப் பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள்.
கலைத்துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். பெண்கள் குழந்தைகளின் வளர்ச்சி கண்டு ஆனந்தம் அடைவீர்கள். மாணவர்கள் வெளி விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம்-இல்லை.
Summary
Dinamani Astrologer K.C.S. Iyer has accurately predicted the results for this week (August 21-27). Read and benefit.
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