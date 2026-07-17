அமர்நாத்: இதுவரை 3.45 லட்சம் பேர் தரிசனம்! 16-வது குழு புறப்பட்டது

அமர்நாத் குகைக் கோயிலை இதுவரை 3.45 லட்சம் பேர் தரிசனம் செய்துள்ளதாக ஆலய நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுக்கு மத்தியில், வருடாந்திர அமர்நாத் யாத்திரைக்காக 4,640 பக்தர்களைக் கொண்ட புதிய குழு வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை பகவதி நகர் யாத்ரி நிவாஸிலிருந்து புறப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
3,880 மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ள குகைக் கோயிலை இதுவரை 3.45 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பக்தர்கள் சிவபெருமானை வழிபட்டுள்ளனர்.
171 வாகனங்கள் கொண்ட அணிவகுப்பில் பயணிக்கும் 16-வது குழுவில், மத்திய காஷ்மீரின் கந்தர்பால் மாவட்டத்தில் உள்ள குறுகிய பால்டால் வழித்தடத்தில் 1,626 பக்தர்களும், தெற்கு காஷ்மீரின் அனந்த்நாக் மாவட்டத்தில் உள்ள பாரம்பரிய பஹல்காம் வழித்தடத்தில் இருந்து 3,014 பக்தர்களும் அடங்குவர்.
அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, பால்டால் செல்லும் வாகன அணிவகுப்பு அதிகாலை 2:42 மணிக்கும், அதைத் தொடர்ந்து பஹல்காம் செல்லும் அணிவகுப்பு அதிகாலை 3:11 மணிக்கும் அடிப்படை முகாமிலிருந்து புறப்பட்டன.
இன்று புறப்பட்ட குழுவுடன் சேர்த்து, இந்த ஆண்டு யாத்திரை தொடங்கியதிலிருந்து ஜம்முவில் உள்ள பகவதி நகர் அடிப்படை முகாமிலிருந்து மொத்தம் 1,09,128 பக்தர்கள் புனித குகைக்கோயிலுக்குப் புறப்பட்டுள்ளனர்.
வருடாந்திர அமர்நாத் யாத்திரை பல அடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளின் கீழ் நடைபெற்று வருகிறது. பக்தர்களின் பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதி செய்வதற்காக ஜம்மு-ஸ்ரீநகர் தேசிய நெடுஞ்சாலை மற்றும் இரு யாத்திரை வழித்தடங்களிலும் அதிகாரிகள் விரிவான பாதுகாப்புப் படையினரை நிலைநிறுத்தியுள்ளனர்.
A fresh batch of 4,640 pilgrims left the Bhagwati Nagar Yatri Niwas here early Friday for the annual Shri Amarnath Yatra amid tight security arrangements, officials said.
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