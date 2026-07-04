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இந்தியா

அமா்நாத் யாத்திரை: ஜம்முவிலிருந்து 5,000 யாத்ரீகர்களைக் கொண்ட மூன்றாவது குழு புறப்பட்டது !

அமர்நாத் குகைக் கோயிலுக்கு 5,000 பேர் கொண்ட மூன்றாவது குழு சனிக்கிழமை புறப்பட்டது தொடர்பாக...

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ஜம்முவிலிருந்து 5,000 யாத்ரீகர்களைக் கொண்ட மூன்றாவது குழு புறப்பட்டது - பிடிஐ

Updated On :4 ஜூலை 2026, 12:50 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அமர்நாத் குகைக் கோயிலுக்கு பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுக்கு மத்தியில், ஜம்முவில் உள்ள பகவதி நகர் யாத்ரி நிவாஸ் முகாமிலிருந்து 5,000 பேர் கொண்ட யாத்ரீகர்களின் மூன்றாவது குழு சனிக்கிழமை புறப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

யாத்ரீகர்களின் மூன்றாவது குழு புறப்பட்டதையடுத்து, வருடாந்திர ஸ்ரீ அமர்நாத் யாத்திரை 2026 சனிக்கிழமை முழு வீச்சில் தொடங்கியது.

அதே நேரத்தில், ஆன்மீக உணர்வுடன் கூடிய பக்தர்களின் இரண்டாவது குழு, தெற்கு காஷ்மீர் இமயமலையில் அமைந்துள்ள புனித குகைக் கோயிலை நோக்கிச் செல்ல, பஹல்காமில் உள்ள நுன்வான் முகாமிலிருந்து தங்கள் பாதயாத்திரையை அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

காஷ்மீரின் இமயமலையில் 3,880 மீட்டா் உயரத்தில் அமைந்துள்ள அமா்நாத் குகைக் கோயிலில் இயற்கையாக உருவாகும் பனிலிங்கத்தை தரிசிக்க பக்தா்கள் ஆண்டுதோறும் யாத்திரை மேற்கொள்வது வழக்கம். இந்த யாத்திரை, அனந்த்நாக் மாவட்டத்தில் 48 கி.மீ. தொலைவுள்ள நுன்வான்- பஹல்காம் பாரம்பரிய வழித்தடம், கந்தா்பால் மாவட்டத்தில் 14 கி.மீ. தொலைவுள்ள பால்டால் வழித்தடம் என இரு வழித்தடங்களில் நடைபெற்று வருகிறது.

நடப்பாண்டு வெள்ளிக்கிழமை(ஜூலை 3) தொடங்கிய அமர்நாத் யாத்திரையில் பங்கேற்பதற்காக, 4,812 யாத்ரீகர்களைக் கொண்ட மூன்றாவது குழு சனிக்கிழமை பகவதி நகர் முகாமிலிருந்து இரண்டு தனித்தனி வாகனங்களில் புறப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இந்தக் குழுவில் 966 பெண்கள் இடம்பெற்றிருந்தனர்.

பாரம்பரியமான 48 கி.மீ தொலைவுள்ள நுன்வான்-பஹல்காம் பாதை மற்றும் 14 கி.மீ தொலைவுள்ள பல்தால் பாதை ஆகிய இரு வழிகளிலும் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை தொடங்கிய 57 நாள்கள் யாத்திரையின் முதல் நாளில், 3,880 மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ள குகைக் கோயிலில் 12,000-க்கும் மேற்பட்ட யாத்ரீகர்கள் வழிபாடு நடத்தினர்.

244 சாதுக்கள் மற்றும் 157 பெண் துறவிகள் உள்ளிட்ட இந்தக் குழுவினர், பலத்த பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் அதிகாலை 3 மணி முதல் 3.30 மணிக்குள் பகவதி நகர் முகாமிலிருந்து 126 வாகனங்களில் புறப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

மொத்தம் 542 பெண்கள் மற்றும் 6 குழந்தைகள் உள்பட 2,771 யாத்ரீகர்கள் பஹல்காம் முகாமை நோக்கிச் சென்றனர்; மீதமுள்ளவர்கள் 424 பெண்கள் மற்றும் 5 குழந்தைகள் பல்தால் பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்தனர்.

இரண்டு வழித்தடங்களிலும் சீராக நடைபெற்று வருகிறது. ஜம்முவில் இருந்து இதுவரை மொத்தம் 13,499 யாத்ரீகர்கள் இந்த யாத்திரையைத் தொடங்கியுள்ளனர்.

யாத்ரீகர்களின் பாதுகாப்பான மற்றும் சுமூகமான பயணத்தை உறுதி செய்வதற்காக, பயணப் பாதைகள் முழுவதும் விரிவான, பல அடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளைப் பாராட்டிய பக்தர்கள், அங்குள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள், மலைப்பகுதியில் மேற்கொள்ளவிருக்கும் தரிசனப் பயணத்திற்குத் தங்களுக்கு மிகுந்த ஊக்கமளிப்பதாகத் தெரிவித்தனர்.

ஆகஸ்ட் 28 வரை தொடர்ந்து மூன்று வேளை உணவு வழங்கும் சேவையை நடத்தி வரும் 'ஓம் சிவ சக்தி சேவா லங்கர் கமிட்டி', 24 மணி நேர மருத்துவ முகாமையும் அமைத்துள்ளது. இதில் போதுமான ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள், இரத்த அழுத்தம் மற்றும் சர்க்கரை நோய்க்கான மருந்துகள் மற்றும் பிரத்யேக ஆம்புலன்ஸ் வசதிகள் ஆகியவை தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து வருகை தரும் யாத்ரீகர்கள் ஒட்டுமொத்த ஏற்பாடுகள் குறித்தும் மிகுந்த திருப்தியை வெளிப்படுத்தினர். குறிப்பாக, மூவர்ண விளக்குகளால் அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள சந்தர்கோட் யாத்ரி நிவாஸில், ரம்பன் நிர்வாகம் செய்துள்ள சுகாதாரம் மற்றும் தங்குமிட வசதிகளை அவர்கள் பெரிதும் பாராட்டினர். மேலும், சவாலான மலையேற்றப் பாதைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பொறியியல் சார்ந்த மேம்பாட்டுப் பணிகள், அப்பாதையில் பயணித்த குழுக்களின் மிகுந்த பாராட்டைப் பெற்றன.

இந்தப் பாதை முன்பு மிகவும் கடினமானதாகவும் ஆபத்தானதாகவும் இருந்தது. பல்தால் முகாமிலிருந்து புனித குகை வரையிலான பாதையைப் பராமரிப்பதிலும், அதன் கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதிலும் எல்லைச் சாலைகள் அமைப்பு மற்றும் அதன் ஒரு பகுதியான 122-வது சாலை கட்டுமான நிறுவனம்(ஆர்சிசி) ஆகியவை மிகச் சிறப்பான பணிகளைச் செய்துள்ளன. இதற்காக எல்லைச் சாலைகள் அமைப்புக்கு நான் நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்," என்று சண்டிகரைச் சேர்ந்த பக்தர் ஒருவர் கூறியுள்ளார்.

அதிக உயரத்தில் பயணத்தின் போது ஏற்படும் உடல்நலச் சவால்களை எதிர்கொள்ளவும், அவசரநிலைகளை நிர்வகிக்கவும், உதம்பூர் சுகாதாரத் துறை ஜம்மு-ஸ்ரீநகர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் குறிப்பாக டிக்ரி காளி மாதா கோயில் முதல் செனானி-நஷ்ரி சுரங்கப்பாதை வரையிலான பகுதியில் வலுவான மருத்துவ ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.

உடனடி நிவாரணம் வழங்க முக்கிய நெரிசல் மிகுந்த பகுதிகளில் பத்து நிலையான முதலுதவி முகாம்கள் செயல்படத் தொடங்கியுள்ளன.

முக்கியமான இடைவெளிகளில், உயிர் காக்கும் வசதிகளுடன் கூடிய ஆறு முழுமையான ஆம்புலன்ஸ்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

அவசரநிலைகள் ஏற்படும் பட்சத்தில், விரைவான மற்றும் உயிர் காக்கும் மருத்துவ உதவிகளை வழங்கவும், பாதிக்கப்பட்ட அல்லது உடல்நலக்குறைவுற்ற யாத்ரீகர்களை அருகில் உள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு விரைவாக அழைத்துச் செல்லவும் இந்த அவசரக்கால வாகனங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன என்று தலைமை மருத்துவ அதிகாரி அனில் மன்ஹாஸ் உறுதிப்படுத்தினார்.

Summary

The third batch of 4,812 pilgrims left Bhagwati Nagar base camp here in two separate convoys on Saturday to join the annual Amarnath pilgrimage in Kashmir Himalayas...

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