Dinamani
இத்தாலி பிரதமர் மெலோனியுடன் மோடி சந்திப்பு! ஆம்புல்ன்ஸ் ஜீப் சேவையை இயக்கிப் பார்த்து தொடங்கி வைத்தார் முதல்வர் விஜய்!அமைச்சரவையில் இணைய விசிக, ஐயூஎம்எல் கட்சிகளுக்கு அழைப்பு! அயோத்திதாச பண்டிதர் பிறந்தநாள்: முதல்வர் விஜய் மரியாதை!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.960 குறைவு!10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு! 94.31 % மாணவர்கள் தேர்ச்சி!!10 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு! 97.57% தேர்ச்சியுடன் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முதலிடம்!தேர்வு எழுதிய சிறைவாசிகள் 370 பேரில் 354 பேர் தேர்ச்சிஜி7 உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க டிரம்ப்புக்கு பிரதமர் மோடி அழைப்பு!
/
செய்திகள்

கன்னிமார் கருப்பராய சுவாமி கோயிலில் முளைப்பாரி ஊர்வலம்!

கன்னிமார் கருப்பராய சுவாமி திருக்கோயில் கும்பாபிஷேக விழாவை முன்னிட்டு முளைப்பாரி ஊர்வலம் நடைபெற்றது.

News image

முளைப்பாரி ஊர்வலம் - video crop

Updated On :20 மே 2026, 11:58 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அருள்மிகு ஸ்ரீ கன்னிமார் கருப்பராய சுவாமி திருக்கோயில் கும்பாபிஷேக விழாவை முன்னிட்டு முளைப்பாரி ஊர்வலம் நடைபெற்றது.

சூலூர் அருகே முத்த கவுண்டன் புதூரில் அருள்மிகு ஸ்ரீ கன்னிமார் கருப்பராயசாமி திருக்கோவிலின் கும்பாபிஷேகம் புதன்கிழமை 20 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது அதையும் முன்னிட்டு முளைப்பாரி ஊர்வலம் மற்றும் சுவாமி சிலைகளை நிறுவுதல் மற்றும் முதல் கால வேள்வி பூஜை செவ்வாய்க்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.

சூலூர் அருகே முத்த கவுண்டன் புதூர் பகுதியில் அருள்மிகு ஸ்ரீ கன்னிமார் சுவாமி கருப்பராய ஸ்வாமி திருக்கோவில் கும்பாபிஷேக விழா புதன்கிழமை நடைபெறுவதை ஒட்டி செவ்வாய்க்கிழமை மாலை முத்து கவுண்டன்புதூர் அங்காளம்மன் கோயிலில் இருந்து பக்தர்கள் முளைப்பாரி எடுத்து ஊர்வலமாக வந்தனர் மேலும் கங்கணம் கட்டிய சாமிகள் கலசத்தை எடுத்து ஊர்வலமாக வந்தன. மேளதாளம் உலக ஆட்டம் பாட்டத்துடன் முளைப்பாரி ஊர்வலம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.

எந்த ஊர்வலத்தில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் விரதம் இருந்து கலந்துகொண்டு முளைப்பாரியை எடுத்து வந்தனர். முதல் கால வேள்வி பூஜை நடைபெறும் வேள்வி மண்டபத்தின் சுற்றி முளைப்பாரியை வைத்து வழிபாடு நடத்தினர்.

மேலும் கருப்பராய சுவாமி மற்றும் கன்னிமார் சுவாமிகள் சிலை பிரதிஷ்டை செவ்வாய்க்கிழமை மாலை நடைபெற்றது. முதல் கால வேள்வி பூஜை சிறப்பாக நடைபெற்றது. புதன்கிழமை காலை வெறும் விமர்சையாக கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற உள்ளது. இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பக்தி பரவசத்துடன் ஊர்வலமாக வந்தனர்.

Summary

A 'Mulaippari' procession was held on the occasion of the Kumbabishekam ceremony at the Arulmigu Sri Kannimar Karupparaya Swamy Temple.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ராசிபுரம் ஸ்ரீ பொன்வரதராஜ பெருமாள் கோயில் சித்திரைத் தேரோட்டம்

ராசிபுரம் ஸ்ரீ பொன்வரதராஜ பெருமாள் கோயில் சித்திரைத் தேரோட்டம்

சண்முகக் கவசம் பாராயணம்

சண்முகக் கவசம் பாராயணம்

சித்ரா பௌா்ணமி முளைப்பாரி திருவிழா

சித்ரா பௌா்ணமி முளைப்பாரி திருவிழா

கிடாக்குளம் கோயில் திருவிழா: பெண்கள் முளைப்பாரி ஊா்வலம்

கிடாக்குளம் கோயில் திருவிழா: பெண்கள் முளைப்பாரி ஊா்வலம்

விடியோக்கள்

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்