மதுரை கூடலழகர் கோயிலில் வைகாசி திருவிழா தேரோட்டம்!

மதுரை கூடலழகர் கோயிலில் வைகாசி பெருந்திருவிழா தேரோட்டம் இன்று(மே 31) கோலாகலமாக நடைப்பெற்று வருகிறது. ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மதுரை நகரின் மத்தியில் அமைந்துள்ள கூடலழகர் பெருமாள் திருக்கோயில் 108 வைணவ தலங்களில் பிரசித்தி பெற்ற கோயிலாகும். இந்தக் கோயிலில் வைகாசி பெருந்திருவிழா 23 ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.
இதனைத் தொடர்ந்து 14 நாள்கள் தினமும் காலை, மாலையில் பெருமாள் சிம்மம், கருடன், அனுமார், சேஷ, யானை, குதிரை உள்ளிட்ட பல்வேறு வாகனங்களில் வீதிஉலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான திருத்தேரோட்ட வைபவம் இன்று காலை முதல் கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது.
இதனை முன்னிட்டு மதுரை டி.எம்.கோர்ட் பகுதியில் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் அருள்மிகு சுந்தரராஜ பெருமாள். ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்களுடன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளினார். சிறப்பு பூஜைகளைத் தொடர்ந்து நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் தேரை வடம்பிடித்து இழுத்தனர்.
தெற்கு மாட வீதி, திருப்பரங்குன்றம் சாலை, நேதாஜி சாலை, மேலமாசி வீதி உள்ளிட்ட முக்கிய வீதிகளில் வழியாக வலம் வந்த தேரினை சாலைகளின் இருபுறங்களிலும் நின்றிருந்த ஆயிரகணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
நாளை அலங்கார திருமஞ்சனமும், நாளை மறுநாள் சுவாமி குதிரை வாகனத்தில் வைகையாற்றில் இறங்கி ராமராயர் மண்டபத்தில் எழுந்தருளுகிறார். அன்று இரவு அங்கு தசாவதார நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து கருட வாகனத்தில் புறப்பாடு நடைபெறுகிறது.
கூடலழகர் பெருமாள் கோவில் தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு ஏராளமான பக்தர்கள் வழி நெடுகிலும் சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். கோவிந்தா கோவிந்தா என்ற பக்தி முழக்கத்தோடு பக்தர்கள் தேரினை வடம் பிடித்து இழுத்துச் செல்கின்றனர். தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு 300-க்கும் மேற்பட்ட காவல் துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்
Summary
The chariot procession of the Vaikasi festival is being celebrated with great grandeur at the Koodal Azhagar Temple in Madurai.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.