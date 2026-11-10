கந்தசஷ்டி விழா! ராஜ அலங்காரத்தில் ஜொலித்த வல்லக்கோட்டை முருகன்!
வல்லக்கோட்டையில் கந்தசஷ்டி உற்சவம் தொடங்கியதைப் பற்றி...
வல்லக்கோட்டை முருகன் - video clip
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஒரகடம் அடுத்த வல்லக்கோட்டையில் பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் கந்தசஷ்டி உற்சவம் தொடங்கியது. இதனை முன்னிட்டு கருவறையில் ஏழு அடி உயரத்தில் காட்சிதரும் முருகப்பெருமான் சிறப்பு மலர் அலங்காரத்தில் காட்சியளித்தார்.
வல்லக்கோட்டையில் கந்தசஷ்டி உற்சவம் தொடங்கியதை முன்னிட்டு அதிகாலையில் திருக்கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு மூலவருக்குப் பால் அபிஷேகம் நடைபெற்றது. பிறகு வெற்றிலை, சாமந்தி, செண்பகம் மலர் மாலைகளும், வெற்றிலை மலர் கிரீடமும் அணிந்து ராஜ அலங்காரத்தில் மூலவர் அருள்பாலித்தார்.
நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் அதிகாலையில் திருக்கோயிலுக்கு வந்து முருகப்பெருமானை வணங்கி விரத மாலை அணிந்து கந்தசஷ்டி விரதத்தை தொடங்கினர். உற்சவர் வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு காலையில் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்று சிவப்பு பட்டாடையும் சிவப்பு ரோஜா மாலைகளும் அணிந்து சிவப்பு சாத்தி அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்து வருகிறார்.
ஆறுமுகர் சன்னதியில் மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும் பூஜைகளும் நடைபெற்றன. சஷ்டி மண்டபத்தில் உற்சவர் ஆறுமுகப்பெருமானுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. உற்சவர் முன்பாக சத்ரு சங்கார திரிசதீ யாகம் நடைபெற்றது.
கந்தசஷ்டி உற்சவம் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியதால் மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் வந்து முருகப்பெருமானை வணங்கினர்.
கந்தசஷ்டி உற்சவத்தை முன்னிட்டு ஆறு நாள்களும் மூலவர் சன்னதியிலும் ஆறுமுகர் சன்னதியிலும் சிறப்புப் பூஜைகள் நடைபெற உள்ளன. 14 ஆம் தேதி வல்லம் சடையீஸ்வரர் திருக்கோயிலில் வேல்வாங்கும் நிகழ்ச்சியும் 15 ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு சூரசம்ஹாரமும் நடைபெற உள்ளது.
கந்தசஷ்டி உற்சவ ஏற்பாடுகளை மண்டல இணை ஆணையர் சி. குமரதுரை அறிவுரைப்படி, திருக்கோயில் நிர்வாக அதிகாரி சோ. செந்தில்குமார் மற்றும் கிராம மக்கள் செய்து வருகின்றனர்.
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