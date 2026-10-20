திருப்பதியில் சக்கரத்தாழ்வார் தீர்த்தவாரி! ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம்!
திருப்பதி பிரம்மோற்சவத்தின் இறுதி நாளில் சக்கரஸ்நான தீர்த்தவாரி சிறப்பாக நடைபெற்றது பற்றி..
சக்கரத்தாழ்வார் தீர்த்தவாரியுடன் பிரம்மோற்சவம் நிறைவு
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் பிரம்மோற்சவத்தின் இறுதி நாளான இன்று சக்கரஸ்நான தீர்த்தவாரி இன்று காலை நடைபெற்றது.
திருப்பதி பிரம்மோற்சவத்தின் இறுதி நிகழ்வான திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் நடைபெற்ற நவராத்திரி பிரம்மோற்சவம், சக்கரத்தாழ்வார் தீர்த்தவாரியுடன் நிறைவடைந்தது.
திருவேங்கடமுடையான் கோயிலில் வருடாந்திர பிரம்மோற்சவம் கடந்த 12-ஆம் தேதி தொடங்கிய நவராத்திரி பிரம்மோற்சவத்தையொட்டி, மலையப்ப சுவாமி ஸ்ரீ தேவி, பூதேவியுடன் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி, நான்கு மாட வீதிகளில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
பிரம்மோற்சவத்தின் நிறைவு நாளில், உற்சவ மூர்த்திகள் மற்றும் சக்கரத்தாழ்வார் வராக சுவாமி கோயிலுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். அங்கு பால், தயிர், தேன் உள்ளிட்ட சுகந்த திரவியங்களால் திருமஞ்சனம் நடைபெற்றது.
சக்கரத்தாழ்வார் தீர்த்தவாரி முடிந்தவுடன் அனைத்துப் பக்தர்களும் தெப்பக்குளத்தில் நீராடினர். சக்கர ஸ்நானத்தைத் தொடர்ந்து மாலை ஊஞ்சல் சேவை நடைபெறும். இதனைத் தொடர்ந்து இரவு பிரம்மோற்சவத்திற்கான கொடி இறக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும். இத்துடன் இந்த வருடத்திற்கான பிரம்மோற்சவம் நிறைவடைகிறது.
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