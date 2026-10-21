தஞ்சை பெரிய கோயிலில் 1,041வது சதய விழா! மங்கள இசையுடன் தொடங்கியது!
1,041வது சதய விழா மங்கள இசையுடன் தொடங்கியது பற்றி...
சதய விழா - video crop
தஞ்சை பெரியகோயிலில் 1,041வது சதய விழா மங்கள இசையுடன் இன்று காலை தொடங்கியது.
பட்டிமன்றம், கவியரங்கம், நாட்டியாஞ்சலி என பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறுகிறது.
உலகப் புகழ் பெற்ற தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலைக் கட்டிய மாமன்னன் இராஜராஜ சோழன் பிறந்த மற்றும் அரியணையில் ஏறிய ஐப்பசி மாதம் சதய நட்சத்திரத்தை ஆண்டுதோறும் சதய விழாவாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதேபோல் மாமன்னன் இராஜராஜ சோழனின் 1,041வது சதய விழா அரசு விழாவாக இன்றும், நாளையும் (அக். 21, 22) இரண்டு நாள்கள் நடைபெறுகிறது.
விழாவினை முன்னிட்டு தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் வளாகத்தில் மங்கள இசையுடன் விழா தொடங்கியது. இந்த விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியர் ரேவதி, தஞ்சாவூர் எம்எல்ஏ விஜய் சரவணன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டு தொடங்கி வைத்தனர்.
இந்த இரண்டு நாள்களுக்கும் பெரிய கோயில் வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரம்மாண்டமான அரங்கத்தில் கவியரங்கம், பட்டிமன்றம், திருமுறை, 1,041 நடனக் கலைஞர்களின் நாட்டியாஞ்சலி என பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளன.
இரண்டாம் நாளான நாளை காலை அரசு சார்பில் சோழன் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்த உள்ளனர். அதனை தொடர்ந்து பெருவுடையாருக்கு 48 வகையான திரவியங்களால் பேராபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது.
தொடர்ந்து சோழன் சிலைக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் இயக்கத்தினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்த உள்ளனர். சதய விழாவை முன்னிட்டு நாளை தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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