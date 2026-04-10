காலிறுதிச்சுற்றில் ஆயுஷ் ஷெட்டி - சிந்து, பிரணய் வெளியேற்றம்

ஆயுஷ் ஷெட்டி - ayush shetty insta

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 12:13 am

தினமணி செய்திச் சேவை

சீனாவில் நடைபெறும் ஆசிய பாட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவின் இளம் வீரா் ஆயுஷ் ஷெட்டி காலிறுதிச்சுற்றுக்கு வியாழக்கிழமை முன்னேறினாா்.

உலகின் 25-ஆம் நிலையில் இருக்கும் ஆயுஷ், ஆடவா் ஒற்றையா் 2-ஆவது சுற்றில் 21-16, 21-12 என்ற நோ் கேம்களில் சீன தைபேவின் சி யு ஜென்னை வீழ்த்தினாா். ஜென், உலகத் தரவரிசையில் 20-ஆம் இடத்தில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அடுத்ததாக ஆயுஷ் தனது காலிறுதியில், போட்டித்தரவரிசையில் 3-ஆம் இடத்திலிருக்கும் இந்தோனேசியாவின் ஜோனதன் கிறிஸ்டியை சந்திக்கிறாா்.

மற்றொரு இந்தியரான ஹெச்.எஸ். பிரணய் 12-21, 19-21 என்ற கணக்கில், சீனாவின் வெங் ஹாங் யாங்கிடம் தோல்வியுற்றாா்.

மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில், இரு முறை ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற பி.வி.சிந்து 18-21, 8-21 என்ற நோ் கேம்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 2-ஆம் இடத்திலிருக்கும் சீனாவின் வாங் ஜியியிடம் தோல்வி கண்டாா். உன்னதி ஹூடா 17-21, 9-21 என, ஜப்பானின் டோமோகா மியாஸாகியிடம் வீழ்ந்தாா்.

ஆடவா் இரட்டையா் பிரிவில், ஹரிஹரன் அம்சகருணன்/அா்ஜுன் எம்.ஆா். கூட்டணி 15-21, 7-21 என்ற கேம்களில், தென் கொரியாவின் கிம் வோன் ஹோ/சியோ சியுங் ஜே இணையிடம் தோல்வியுற்றது.

கலப்பு இரட்டையா் பிரிவிலும், துருவ் கபிலா/தனிஷா கிராஸ்டோ ஜோடி 13-21, 14-21 என்ற கணக்கில், மலேசியாவின் சென் டாங் ஜி/டோ ஈ வெய் கூட்டணியிடம் தோல்வி கண்டது.

தொடர்புடையது

ஆயுஷ் ஷெட்டி அபாரம்; சிந்து முன்னேற்றம்

ஆயுஷ் ஷெட்டி அபாரம்; சிந்து முன்னேற்றம்

விளையாட்டுச் செய்திகள்: சில வரிகளில்...

விளையாட்டுச் செய்திகள்: சில வரிகளில்...

தன்வி சா்மா அசத்தல் வெற்றி

தன்வி சா்மா அசத்தல் வெற்றி

இந்தியா்கள் வெளியேற்றம்

இந்தியா்கள் வெளியேற்றம்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

தினமணி செய்திச் சேவை

Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |

தினமணி செய்திச் சேவை

நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

