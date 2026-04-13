வெள்ளி வென்றாா் ஆயுஷ் ஷெட்டி

ஆசிய பாட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி ஆடவா் ஒற்றயைா் பிரிவில் இந்திய இளம் வீரா் ஆயுஷ் ஷெட்டி வெள்ளி வென்றாா்.
சீனாவின் நிங்போ நகரில் ஆசிய பாட்மின்டன் சாம்பியன் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. இதன் ஒற்றையா் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டி, உலகின் 2-ஆம் நிலை வீரா் சீனாவின் ஷியு குயும் மோதினா்.
சீன வீரரின் அனுபவ ஆட்டத்துக்கு இந்திய வீரா் ஆயுஷ் ஷெட்டியால் ஈடு தரமுடியவில்லை. சீன வீரா் ஷி யு 21-8, 21-10 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் கேமை கைப்பற்றி பட்டத்தையும் வசப்படுத்தினாா்.
முதல் கேமை எளிதாக ஷி யு கைப்பற்றிய நிலையில், இரண்டாவது கேமில் ஆயுஷ் சிறப்பாக ஆடி 7-2 என முன்னிலை பெற்றாா். ஆனால் அதை தக்க வைக்கத் தவறிய ஆயுஷ் ஷெட்டி வெள்ளி வென்றாா்.
இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறிய ஆயுஷ் முந்தைய ஆட்டங்களில் உலகின் 1, 3, 7-ஆம் நிலை வீரா்களை வீழ்த்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.
61 ஆண்டுகள் கழித்து ஆசிய பாட்மின்டன் சாம்பியன் போட்டியில் ஒற்றையா் இறுதிக்கு முன்னேறியவா் என்ற சிறப்பு ஆயுஷ் ஷெட்டி பெற்றாா்.
ஆசிய பாட்மின்டன்: அரையிறுதியில் ஆயுஷ்
காலிறுதிச்சுற்றில் ஆயுஷ் ஷெட்டி - சிந்து, பிரணய் வெளியேற்றம்
ஆசிய குத்துச்சண்டை: இந்தியாவுக்கு 4 தங்கம், 2 வெள்ளி
ஆயுஷ் ஷெட்டி அபாரம்; சிந்து முன்னேற்றம்
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
