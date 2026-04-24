Dinamani
தமிழகம் முழுவதும் 25 இடங்களில் கட்சியினரிடையே தகராறுதமிழகத்தில் 85% வாக்குப் பதிவு வரலாறு காணாத சாதனைமேற்கு வங்க முதல்கட்டத் தோ்தலில் 92% வாக்குப் பதிவு: பல இடங்களில் வன்முறை! வேட்பாளா்கள் மீது தாக்குதல்தமிழகத்தில் 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 18 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புமேற்கு வங்கத்தில் ஏப்.26,27-இல் திரிணமூல் காங்கிரஸுக்கு கேஜரிவால் பிரசாரம்இலங்கை நிதி அமைச்சக கணினி அமைப்பில் ஊடுருவல்: ரூ.23.5 கோடி மாயம்வாக்குச்சாவடியில் புதிய ட்ரெண்ட்: ‘வெள்ளைச் சட்டை- காக்கி பேண்ட்’ அணிந்து வந்த விஜய் ஆதரவாளா்கள்சென்னையில் 83.73 சதவீதம் வாக்குப் பதிவுசிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத் தோ்வு அட்டவணை வெளியீடு: மே 15 முதல் 21 வரை நடைபெறும்ஈரான் படகுகளைச் சுட்டு வீழ்த்துங்கள்: டிரம்ப் உத்தரவுஇஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக மோடி அரசு போல வேறு எந்த மத்திய அரசும் செயல்பட்டதில்லை: காங்கிரஸ் விமா்சனம்ஐபிஎல்: மும்பை படுதோல்வி! சிஎஸ்கே 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மாபெரும் வெற்றி
/
விளையாட்டு

ஒடிஸாவை வீழ்த்தியது கேரளா

News image
Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 11:22 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஐஎஸ்எல் கால்பந்து போட்டியில் கேரளா பிளாஸ்டா்ஸ் எஃப்சி 2-1 கோல் கணக்கில் ஒடிஸா எஃப்சியை வியாழக்கிழமை வென்றது.

இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் கேரளா தரப்பில் விக்டா் பா்தோமியு 12-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் கணக்கைத் தொடங்கினாா். அதற்கான பதிலடியாக ஒடிஸாவின் ரஹிம் அலி 27-ஆவது நிமிஷத்தில் ஸ்கோா் செய்ய, ஆட்டம் 1-1 என சமன் ஆனது.

அதன் பிறகு இரு அணிகளுமே விடாப்பிடியாக விளையாட, முதல் பாதி அப்படியே நிறைவடைந்தது. ஆடும் திசைகள் மாற்றப்பட்ட 2-ஆவது பாதியிலும் இதே நிலை நீடிக்க, கடைசி தருணத்தில் (90+4’) கேரளாவுக்காக மத்தியாஸ் ஹொ்னாண்டஸ் கோல் அடித்தாா்.

இதனால் கேரளா 2-1 கோல் கணக்கில் வெற்றி கண்டது. புள்ளிகள் பட்டியலில் தற்போது, கேரளா 3-ஆவது வெற்யோடு 11 புள்ளிகளுடன் 9-ஆம் இடத்திலும், ஒடிஸா 4-ஆவது தோல்வியோடு 6 புள்ளிகளுடன் 13-ஆம் இடத்திலும் உள்ளன.

அடுத்த ஆட்டத்தில், நாா்த்ஈஸ்ட் யுனைடெட் எஃப்சி - எஃப்சி கோவா அணிகள் வெள்ளிக்கிழமை (ஏப். 24) மோதுகின்றன.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

