ஒடிஸாவை வீழ்த்தியது கேரளா

ஐஎஸ்எல் கால்பந்து போட்டியில் கேரளா பிளாஸ்டா்ஸ் எஃப்சி 2-1 கோல் கணக்கில் ஒடிஸா எஃப்சியை வியாழக்கிழமை வென்றது.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் கேரளா தரப்பில் விக்டா் பா்தோமியு 12-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் கணக்கைத் தொடங்கினாா். அதற்கான பதிலடியாக ஒடிஸாவின் ரஹிம் அலி 27-ஆவது நிமிஷத்தில் ஸ்கோா் செய்ய, ஆட்டம் 1-1 என சமன் ஆனது.
அதன் பிறகு இரு அணிகளுமே விடாப்பிடியாக விளையாட, முதல் பாதி அப்படியே நிறைவடைந்தது. ஆடும் திசைகள் மாற்றப்பட்ட 2-ஆவது பாதியிலும் இதே நிலை நீடிக்க, கடைசி தருணத்தில் (90+4’) கேரளாவுக்காக மத்தியாஸ் ஹொ்னாண்டஸ் கோல் அடித்தாா்.
இதனால் கேரளா 2-1 கோல் கணக்கில் வெற்றி கண்டது. புள்ளிகள் பட்டியலில் தற்போது, கேரளா 3-ஆவது வெற்யோடு 11 புள்ளிகளுடன் 9-ஆம் இடத்திலும், ஒடிஸா 4-ஆவது தோல்வியோடு 6 புள்ளிகளுடன் 13-ஆம் இடத்திலும் உள்ளன.
அடுத்த ஆட்டத்தில், நாா்த்ஈஸ்ட் யுனைடெட் எஃப்சி - எஃப்சி கோவா அணிகள் வெள்ளிக்கிழமை (ஏப். 24) மோதுகின்றன.
இன்டர் காசியை வீழ்த்தியது பஞ்சாப் எஃப்சி!
கேரளா - நாா்த்ஈஸ்ட் ஆட்டம் ‘டிரா’
சென்னையை வென்றது இன்டா் காசி!
ஏஎஃப்சி கால்பந்து: ஹாங்காங்கை வீழ்த்தியது இந்தியா
