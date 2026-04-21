இன்டர் காசியை வீழ்த்தியது பஞ்சாப் எஃப்சி!

ஐஎஸ்எல் கால்பந்து போட்டியில் பஞ்சாப் எஃப்சி 3-0 கோல் கணக்கில் இன்டர் காசியை வீழ்த்தியது.

பஞ்சாப் எஃப்சி - X | Punjab FC

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 11:21 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஐஎஸ்எல் கால்பந்து போட்டியில் பஞ்சாப் எஃப்சி 3-0 கோல் கணக்கில் இன்டர் காசியை திங்கள்கிழமை வீழ்த்தியது.

அந்த அணிக்காக சமிர் ஜெலிகோவிக் (37'), எஃபியாங் சுங்குசி (51'), பெடெ அமராச்சி (72') ஆகியோர் கோல் அடித்தனர்.

இந்த வெற்றியை அடுத்து பஞ்சாப் 8 ஆட்டங்களில் 4-ஆவது வெற்றியுடன் 14 புள்ளிகளோடு 7-ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது. இன்டர் காசி 9 ஆட்டங்களில் 4-ஆவது தோல்வியுடன் 11 புள்ளிகளோடு 8-ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது.

போட்டியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறும் ஆட்டத்தில் சென்னையின் எஃப்சி - முகமிதான் எஸ்சி அணிகள் மோதுகின்றன.

தொடர்புடையது

மெஸ்ஸி 2 கோல்கள்: இன்டர் மியாமி புள்ளிப் பட்டியலில் 2ஆம் இடத்துக்கு முன்னேற்றம்!

ஐஎஸ்எல் கால்பந்து: பஞ்சாபை வீழ்த்தியது மோகன் பகான்!

சென்னையை வென்றது இன்டா் காசி!

இன்டர் மியாமியின் புதிய திடலில் கோல் அடித்த மெஸ்ஸி..! 5 போட்டிகளிலும் தோல்வியுறாமல் ஆதிக்கம்!

வீடியோக்கள்

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |
