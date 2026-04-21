இன்டர் காசியை வீழ்த்தியது பஞ்சாப் எஃப்சி!

ஐஎஸ்எல் கால்பந்து போட்டியில் பஞ்சாப் எஃப்சி 3-0 கோல் கணக்கில் இன்டர் காசியை திங்கள்கிழமை வீழ்த்தியது.
அந்த அணிக்காக சமிர் ஜெலிகோவிக் (37'), எஃபியாங் சுங்குசி (51'), பெடெ அமராச்சி (72') ஆகியோர் கோல் அடித்தனர்.
இந்த வெற்றியை அடுத்து பஞ்சாப் 8 ஆட்டங்களில் 4-ஆவது வெற்றியுடன் 14 புள்ளிகளோடு 7-ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது. இன்டர் காசி 9 ஆட்டங்களில் 4-ஆவது தோல்வியுடன் 11 புள்ளிகளோடு 8-ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது.
போட்டியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறும் ஆட்டத்தில் சென்னையின் எஃப்சி - முகமிதான் எஸ்சி அணிகள் மோதுகின்றன.
