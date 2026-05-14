இத்தாலி கோப்பையை வென்ற இன்டர் மிலன்..! 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இரட்டைச் சாம்பியன்!

இத்தாலி கோப்பையை 10ஆவது முறையாக வென்ற இன்டர் மிலன் அணி குறித்து...

இரட்டைச் சாம்பியன், இத்தாலி கோப்பையை வென்ற இன்டர் மிலன் அணியினர். - படங்கள்: எக்ஸ் / இன்டர் மிலன்.

Updated On :11 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இத்தாலியில் நடைபெறும் இத்தாலி கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் 2-0 என வென்று இன்டர் மிலன் கோப்பையை கைப்பற்றியது. இது இந்த அணிக்கு 10ஆவது இத்தாலி கோப்பை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இத்தாலியன் கால்பந்து லீக் சீரி ஏவில் (இத்தாலி சாம்பியன்ஷிப்) முதலிடம் பிடித்த இன்டர் மிலன் அணிக்கு இந்த சீசனில் இரட்டைச் சாம்பியன் என்பது ரசிகர்களிடம் கூடுதல் சிறப்பைப் பெற்றுள்ளது.

இறுதிப் போட்டியில் லாசியோ - இன்டர் மிலன் மோதின. இதில் 2-0 என இன்டர் மிலன் வென்றது. இந்தப் போட்டியில் 14ஆவது நிமிஷத்தில் ஒரு ஓன் கோல், 35ஆவது நிமிஷத்தில் லொடாரோ மார்டினெஷ் ஒரு கோல் அடித்து அசத்தினார்.

இத்தாலியில் மிகவும் புகழ்பெற்ற கால்பந்துப் போட்டிகளான சீரிஸ் ஏ, இத்தாலி கோப்பை ஆகிய இரண்டையும் இன்டர் மிலன் அணி தன்வசப்படுத்தியுள்ளது.

இந்த இரட்டைச் சாம்பியன் என்ற அந்தஸ்தை சுமார் 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இன்டர் மிலன் அணி அடைந்துள்ளது. ஜோஸ் மொரிங்கோ தலைமையில் இன்டர் மிலன் 2010 சீசனில் சாம்பியன்ஸ் லீக், சீரிஸ் ஏ (இத்தாலி சாம்பியன்ஷிப்), இத்தாலி கோப்பையை வென்றிருந்தது.

Summary

Inter Milan seals a long-awaited double with a 2-0 Italian Cup win over Lazio

சாம்பியன் ஆனது இண்டர் மிலன்

