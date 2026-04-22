0-2லிருந்து 3-2 த்ரில் வெற்றி: இத்தாலி கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய இன்டர் மிலன்!

இத்தாலியில் நடைபெறும் இத்தாலி கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் அரையிறுதியில் இன்டர் மிலன் அணி 3 - 2 என்ற கோல்கள் வித்தியாசத்தில் கோமோ 1907 அணியை வீழ்த்தியது.
முதல்கட்ட அரையிறுதியில் இரண்டு அணிகளும் கோல் அடிக்காமல் இருந்தது. இரண்டாம் கட்ட ஆட்டத்தில் 3-2 என வென்று, இன்டர் மிலன் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
இத்தாலியன் கால்பந்து லீக் சீரி ஏவில் முதலிடத்தில் இருக்கும் இன்டர் மிலன் அணி தனது 10ஆவது இத்தாலி கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
இரண்டாம் கட்ட அரையிறுதிப் போட்டியில் முதல் பாதியில் கோமா 1-0 என முன்னிலை வகித்தது. இரண்டாம் பாதியின் தொடக்கத்தில் 48ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து 2-0 என முன்னிலை வகித்தது.
பின்னர், மீண்டெழுந்த இன்டர் மிலன் 69, 86ஆவது நிமிஷத்தில் சாலனல்லோ அசத்தால் 2-2 என சமன்படுத்தப்பட்டது. பின்னர், சப்ஸ்ட்யூட்டாக வந்த இன்டர் மிலனின் பீடர் 89ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து 3- 2 என்ற த்ரில் வெற்றி பெற்றது.
இறுதிப் போட்டி மே13ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. மற்றுமொரு அரையிறுதியில் அட்லென்டாவும் லாசியோவும் 2-2 என சமநிலையில் இருக்கின்றன. இதில் வெல்லும் அணி இறுதிப் போட்டியில் இன்டர் மிலன் உடன் மோதவிருக்கிறது
Summary
Inter Milan comes back from 2 goals down to beat Como and reach Italian Cup final.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
தினமணி செய்திச் சேவை
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு