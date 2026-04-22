Dinamani
பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக அன்றும், இன்றும் நாடு ஒன்றுபட்டு நிற்கிறது! ராகுல் தமிழ்நாடு பேரவைத் தேர்தலில் 4.18 லட்சம் தபால் வாக்குகள் பதிவு!தமிழ்நாட்டில் இதுவரை ரூ. 1,262 கோடி பறிமுதல்! தேர்தல் ஆணையம் பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 500 புள்ளிகள் குறைந்தது!ஈரானுக்கு எதிரான தற்காலிக போர்நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: டிரம்ப்
/
செய்திகள்

0-2லிருந்து 3-2 த்ரில் வெற்றி: இத்தாலி கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய இன்டர் மிலன்!

இத்தாலி கோப்பை அரையிறுதிப் போட்டியில் வென்ற இன்டர் மிலன் குறித்து...

News image

வெற்றிக் களிப்பில் இன்டர் மிலன் அணியினர். - படம்: எக்ஸ் / இன்டர்.

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 7:26 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இத்தாலியில் நடைபெறும் இத்தாலி கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் அரையிறுதியில் இன்டர் மிலன் அணி 3 - 2 என்ற கோல்கள் வித்தியாசத்தில் கோமோ 1907 அணியை வீழ்த்தியது.

முதல்கட்ட அரையிறுதியில் இரண்டு அணிகளும் கோல் அடிக்காமல் இருந்தது. இரண்டாம் கட்ட ஆட்டத்தில் 3-2 என வென்று, இன்டர் மிலன் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.

இத்தாலியன் கால்பந்து லீக் சீரி ஏவில் முதலிடத்தில் இருக்கும் இன்டர் மிலன் அணி தனது 10ஆவது இத்தாலி கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.

இரண்டாம் கட்ட அரையிறுதிப் போட்டியில் முதல் பாதியில் கோமா 1-0 என முன்னிலை வகித்தது. இரண்டாம் பாதியின் தொடக்கத்தில் 48ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து 2-0 என முன்னிலை வகித்தது.

பின்னர், மீண்டெழுந்த இன்டர் மிலன் 69, 86ஆவது நிமிஷத்தில் சாலனல்லோ அசத்தால் 2-2 என சமன்படுத்தப்பட்டது. பின்னர், சப்ஸ்ட்யூட்டாக வந்த இன்டர் மிலனின் பீடர் 89ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து 3- 2 என்ற த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

இறுதிப் போட்டி மே13ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. மற்றுமொரு அரையிறுதியில் அட்லென்டாவும் லாசியோவும் 2-2 என சமநிலையில் இருக்கின்றன. இதில் வெல்லும் அணி இறுதிப் போட்டியில் இன்டர் மிலன் உடன் மோதவிருக்கிறது

Summary

Inter Milan comes back from 2 goals down to beat Como and reach Italian Cup final.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

2ஆவது டிவிஷன் அணியிடம் காலிறுதியில் தோற்ற ஆர்செனல்..! இந்த சீசனில் 2ஆவது கோப்பை இழப்பு!

