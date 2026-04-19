மெஸ்ஸி 2 கோல்கள்: இன்டர் மியாமி புள்ளிப் பட்டியலில் 2ஆம் இடத்துக்கு முன்னேற்றம்!

எம்எல்எஸ் தொடரில் இன்டர் மியாமியின் வெற்றி குறித்து...

கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் இன்டர் மியாமி வீரர்கள். - ஏபி

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 10:49 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

எம்எல்எஸ் தொடரில் இன்டர் மியாமி அணி 3 - 2 என கொலராடோ ராபிட்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது. இந்தப் போட்டியில் மெஸ்ஸி 2 கோல்கள் அடித்து அசத்தினார்.

நடப்பு சாம்பியனான இன்டர் மியாமி அணி இந்த வெற்றியுடன் புள்ளிப் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.

இந்தப் போட்டியின் முதல் பாதியில் 2-0 என இன்டர் மியாமி முன்னிலை வகித்தது. 18ஆவது நிமிஷத்தில் மெஸ்ஸி பெனால்டியில் ஒரு கோல், 45+5ஆவது நிமிஷத்தில் ஜெர்மன் பெர்டெராமே கோல் அடித்தார்.

இரண்டாம் பாதியில் கொலராடோ ராபிட்ஸ் 58, 62ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து 2-2 என சமன்படுத்தினார்கள். பின்னர், 79ஆவது நிமிஷத்தில் மெஸ்ஸி தனது மேஜிக்கை நிகழ்த்தி கோல் அடித்தார்.

தொடர்ச்சியாக 7 போட்டிகளாக தோல்வியில்லாமல் இன்டர் மியாமி அணி முன்னேறி வருகிறது. நடப்பு சாம்பியனான இன்டர் மியாமி அணி இந்த வெற்றியுடன் புள்ளிப் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.

Summary

Lionel Messi scores 2 goals, Inter Miami beats Rapids 3-2, extends unbeaten streak to 7 games.

மீண்டும் சமனில் முடிந்த இன்டர் மியாமி ஆட்டம்: இளம் வீரர்களுடன் அசத்திய மெஸ்ஸி!

பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
