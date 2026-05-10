Dinamani
தமிழக முதல்வராகப் பதவியேற்றார் சி. ஜோசப் விஜய்!விஜய்யைத் தொடர்ந்து தவெக எம்எல்ஏக்கள் 9 பேரும் அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றனர்மக்கள் முன்னிலையில் தமிழக முதல்வர் விஜய் 3 முக்கிய கோப்புகளில் முதல் கையொப்பம்!என். ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, செங்கோட்டையன் உள்ளிட்டோரும் அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றனர்பதவியேற்பு விழாவில் விஜய் - ராகுல் காந்தி ஒரே மேடையில்...
/
செய்திகள்

அதிவேகமாக 100 கோல்கள் பங்களிப்பு..! மெஸ்ஸியின் வரலாற்றுச் சாதனை!

எம்எல்எஸ் தொடரில் லியோனல் மெஸ்ஸியின் வரலாற்றுச் சாதனை குறித்து...

News image

ஆட்ட நாயகன் வென்ற மெஸ்ஸி. - படம்: எக்ஸ் / இன்டர் மியாமி

Updated On :26 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

எம்எல்எஸ் தொடரில் அதிவேகமாக 100 கோல்கள் பங்களித்து லியோனல் மெஸ்ஸி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார். இதில் 59 கோல்கள், 41 அசிஸ்ட்களை செய்துள்ளார்.

ஆர்ஜென்டீனாவைச் சேர்ந்த மெஸ்ஸி (38 வயது) இன்டர் மியாமி அணியில் கடந்த 2023 முதல் விளையாடி வருகிறார்.

டோரண்டோ எஃப்சி உடன் மோதிய இன்டர் மியாமி 4-2 என்ற கோல்கள் அடிப்படையில் வென்றது. இந்தப் போட்டியில் மெஸ்ஸி 2 அசிஸ்ட்டுகள், 1 கோல் அடித்து அசத்தி ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார்.

இன்டர் மியாமி மொத்தமாக இதுவரை 64 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள மெஸ்ஸி 59 கோல்கள், 41 அசிஸ்ட்களை செய்து 100 கோல்கள் பங்களிப்பு செய்துள்ளார். மொத்தமாக அவரது சீனியர் கால்பந்து வாழ்க்கையில் 907 கோல்கள், 410 அசிஸ்ட்டுகளைச் செய்துள்ளார்.

முன்னதாக, எம்எல்எஸ் தொடரில் 95 போட்டிகளில் இந்த சாதனையை செபாஸ்டியன் ஜியோவினோவிடம் இருந்தது. மெஸ்ஸி 64 போட்டிகளில் சாதனை படைத்துள்ளார்.

இந்த வெற்றியுடன் இன்டர் மியாமி 22 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப் பட்டியலில் மூன்றாமிடம் வகிக்கிறது.

Summary

Lionel Messi has 3 goal contributions to become fastest to 100 as Inter Miami tops Toronto 4-2

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

மெஸ்ஸி 2 கோல்கள்: இன்டர் மியாமி புள்ளிப் பட்டியலில் 2ஆம் இடத்துக்கு முன்னேற்றம்!

மெஸ்ஸி 2 கோல்கள்: இன்டர் மியாமி புள்ளிப் பட்டியலில் 2ஆம் இடத்துக்கு முன்னேற்றம்!

மீண்டும் சமனில் முடிந்த இன்டர் மியாமி ஆட்டம்: இளம் வீரர்களுடன் அசத்திய மெஸ்ஸி!

மீண்டும் சமனில் முடிந்த இன்டர் மியாமி ஆட்டம்: இளம் வீரர்களுடன் அசத்திய மெஸ்ஸி!

இன்டர் மியாமியின் புதிய திடலில் கோல் அடித்த மெஸ்ஸி..! 5 போட்டிகளிலும் தோல்வியுறாமல் ஆதிக்கம்!

இன்டர் மியாமியின் புதிய திடலில் கோல் அடித்த மெஸ்ஸி..! 5 போட்டிகளிலும் தோல்வியுறாமல் ஆதிக்கம்!

அதிவேகமாக 900 கோல்கள்..! மெஸ்ஸி உலக சாதனை!

அதிவேகமாக 900 கோல்கள்..! மெஸ்ஸி உலக சாதனை!

விடியோக்கள்

C. Joseph Vijay எனும் நான்! முதல்வராகப் பதவியேற்றார் விஜய்! | TVK
வீடியோக்கள்

C. Joseph Vijay எனும் நான்! முதல்வராகப் பதவியேற்றார் விஜய்! | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

54 நிமிடங்கள் முன்பு
நான்தான் கிங் பாடல்!
வீடியோக்கள்

நான்தான் கிங் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay
வீடியோக்கள்

தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு