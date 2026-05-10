அதிவேகமாக 100 கோல்கள் பங்களிப்பு..! மெஸ்ஸியின் வரலாற்றுச் சாதனை!

எம்எல்எஸ் தொடரில் அதிவேகமாக 100 கோல்கள் பங்களித்து லியோனல் மெஸ்ஸி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார். இதில் 59 கோல்கள், 41 அசிஸ்ட்களை செய்துள்ளார்.
ஆர்ஜென்டீனாவைச் சேர்ந்த மெஸ்ஸி (38 வயது) இன்டர் மியாமி அணியில் கடந்த 2023 முதல் விளையாடி வருகிறார்.
டோரண்டோ எஃப்சி உடன் மோதிய இன்டர் மியாமி 4-2 என்ற கோல்கள் அடிப்படையில் வென்றது. இந்தப் போட்டியில் மெஸ்ஸி 2 அசிஸ்ட்டுகள், 1 கோல் அடித்து அசத்தி ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார்.
இன்டர் மியாமி மொத்தமாக இதுவரை 64 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள மெஸ்ஸி 59 கோல்கள், 41 அசிஸ்ட்களை செய்து 100 கோல்கள் பங்களிப்பு செய்துள்ளார். மொத்தமாக அவரது சீனியர் கால்பந்து வாழ்க்கையில் 907 கோல்கள், 410 அசிஸ்ட்டுகளைச் செய்துள்ளார்.
முன்னதாக, எம்எல்எஸ் தொடரில் 95 போட்டிகளில் இந்த சாதனையை செபாஸ்டியன் ஜியோவினோவிடம் இருந்தது. மெஸ்ஸி 64 போட்டிகளில் சாதனை படைத்துள்ளார்.
இந்த வெற்றியுடன் இன்டர் மியாமி 22 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப் பட்டியலில் மூன்றாமிடம் வகிக்கிறது.
Lionel Messi has 3 goal contributions to become fastest to 100 as Inter Miami tops Toronto 4-2
