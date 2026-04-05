இன்டர் மியாமியின் புதிய திடலில் கோல் அடித்த மெஸ்ஸி..! 5 போட்டிகளிலும் தோல்வியுறாமல் ஆதிக்கம்!

புதிய திடலில் முதல் போட்டியில் விளையாடிய இன்டர் மியாமி அணி ஆஸ்டின் எஃப்சி உடன் 2-2 என சமனில் முடிந்தது. இந்தப் போட்டியில் லியோனல் மெஸ்ஸி தனது முதல் கோலை 10ஆவது நிமிஷத்தில் அடித்து அசத்தினார்.
நடப்பு சாம்பியனாக இருக்கும் இன்டர் மியாமி அணி தனது சொந்த மண்ணில் புதியதாகக் கட்டிக்கொண்டிருக்கும் ’நு திடலில்’ போட்டியில் 2-2 என சமநிலையில் முடித்துள்ளது.
இந்தத் திடலில் மெஸ்ஸிக்கு என்று பார்வையாளர் மாடமும் திறக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் பாதியில் 1-1 என சமநிலையில் இருக்க, இரண்டாம் பாதியில் ஆஸ்டின் அணி 53ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து 2-1 என முன்னிலை வகித்தது.
லூயிஸ் சௌரஸ் 82ஆவது நிமிஷத்தில் கார்னர் கிக்கில் கிடைத்த பந்தினை தரையில் படாமல் வலைக்குள் உதைத்து அசத்தினார். இதனால், ஆட்டம் 2-2 என சமநிலையில் முடிவடைந்தது.
ஃபிரி கிக்கில் மெஸ்ஸி அடித்த பந்தினை சுவாரஸ் கோலாக மாற்ற முயற்சித்தார். அது ஆஃப்ஸைடு விதியினால் நடுவரின் மூலம் புறக்கணிக்கப்பட்டது.
எம்எல்எஸ் தொடரின் புள்ளிப் பட்டியலில் நாஸ்வில்லி 13 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திலும் 3 அணிகள் 11 புள்ளிகளுடன் இருக்கின்றன. இன்டர் மியாமியும் 11 புள்ளிகளுடன் 4ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது.
நடப்பு சாம்பியனான இன்டர் மியாமி கடந்த போட்டிகளில் தோல்வியே காணமல் முன்னேறி வருகிறது. அதற்கு மாறாக, கடந்த 4 போட்டிகளில் வெற்றியே காணாமல் வருகிறது.
இந்தப் போட்டியில் இன்டர் மியாமி அணி 61 சதவிகித பந்தினை தன்வசம் வைத்திருந்து, 90 சதவிகித துல்லியத்துடன் பந்தை பாஸ் செய்து அசத்தியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Messi scores, but Inter Miami only gets 2-2 tie with Austin FC in opener of new stadium.
