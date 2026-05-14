Dinamani
தோல்விக்குப் பொறுப்பேற்கிறேன்; செயல்பட முடியாதவர்கள் விலகலாம்! மு.க. ஸ்டாலின் மே மாத மகளிர் உரிமைத் தொகை விரைவில் கிடைக்கும்! முதல்வர் விஜய்கேரள முதல்வராக வி.டி. சதீசன் தேர்வு! தாத்தா, பாட்டியைக் கொன்று எரித்த பேரன்! மதுபோதையில் விபரீதம்!மாணவர்களுக்கு ரூ. 1,000 உதவித் தொகை வரவுவைப்பு! நாளை மகளிர் உரிமைத் தொகை?சீனாவில் ஷி ஜின்பிங்குடன் டிரம்ப் சந்திப்பு! சர்க்கரை ஏற்றுமதிக்கு செப். 30 வரை தடை: மத்திய அரசுஓவர்டன் விலகல்! சிஎஸ்கே அணிக்கு மேலும் பின்னடைவு!
/
செய்திகள்

3-ஆவது ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற மெஸ்ஸி..! உலகக் கோப்பைக்குத் தயார்!

லியோனல் மெஸ்ஸி ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றது குறித்து...

News image

கால்பந்தை பாஸ் செய்யும் லியோ மெஸ்ஸி. - படம்: ஏபி

Updated On :51 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

எம்எல்எஸ் தொடரில் விளையாடும் லியோனல் மெஸ்ஸி சின்சினாட்டிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 2 கோல்கள். 1 அசிஸ்ட் செய்து இந்த சீசனில் மூன்றாவது முறையாக ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார்.

இந்த வெற்றியின் மூலமாக இன்டர் மியாமி அணி புள்ளிப் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது. இந்த வெற்றியுடன் 7ஆவது முறையாக தொடர்ச்சியாக வென்றுள்ளது.

சின்சினாட்டி அணி தனது சொந்த மண்ணில் இன்டர் மியாமி அணியை எதிர்த்து இன்று விளையாடியது. இந்தப் போட்டியில் இன்டர் மியாமி அணி 5-3 என அசத்தல் வெற்றி பெற்றது.

இந்தப் போட்டியில் லியோ மெஸ்ஸி 24, 55ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்தார். 89ஆவது நிமிஷத்தில் மெஸ்ஸி அடித்த கோல் வலையின் கம்பியில் பட்டு சின்சினாட்டி கோல்கீப்பரின் கையில் உறசி கோல் ஆனதால் அது ஓன் கோலாக மாறியது. ஹாட்ரிக் கோல் வாய்ப்பு மெஸ்ஸியிடம் இருந்து தப்பியது.

ஆர்ஜென் டீனாவை சேர்ந்த மெஸ்ஸி 2023 முதல் எம்எல்எஸ் தொடரில் விளையாடி வருகிறார். கடந்த சீசனில் அதிக கோல் அடித்து தங்கக் காலணி விருது வென்றார்.

நடப்பு சீசனில் 11 கோல்கள் அடித்து மெஸ்ஸி இரண்டாமிடத்தில் இருக்கிறார். ஜூனில் நடைபெறும் கால்பந்து உலகக் கோப்பைக்குத் தயார் என்பதை தனது ஆட்டத்தினால் மெஸ்ஸி நிரூபித்து வருகிறார்.

Summary

Messi has 2 goals and an assist as Inter Miami rallies for 5-3 victory over Cincinnati

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

நான் 100% பந்துவீச்சாளர், 100% பேட்டர்..! ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற மாதவ் திவாரி!

நான் 100% பந்துவீச்சாளர், 100% பேட்டர்..! ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற மாதவ் திவாரி!

அதிவேகமாக 100 கோல்கள் பங்களிப்பு..! மெஸ்ஸியின் வரலாற்றுச் சாதனை!

அதிவேகமாக 100 கோல்கள் பங்களிப்பு..! மெஸ்ஸியின் வரலாற்றுச் சாதனை!

மெஸ்ஸி 2 கோல்கள்: இன்டர் மியாமி புள்ளிப் பட்டியலில் 2ஆம் இடத்துக்கு முன்னேற்றம்!

மெஸ்ஸி 2 கோல்கள்: இன்டர் மியாமி புள்ளிப் பட்டியலில் 2ஆம் இடத்துக்கு முன்னேற்றம்!

மீண்டும் சமனில் முடிந்த இன்டர் மியாமி ஆட்டம்: இளம் வீரர்களுடன் அசத்திய மெஸ்ஸி!

மீண்டும் சமனில் முடிந்த இன்டர் மியாமி ஆட்டம்: இளம் வீரர்களுடன் அசத்திய மெஸ்ஸி!

விடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
வீடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
வீடியோக்கள்

"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மே 2026, 12:58 pm IST