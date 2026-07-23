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மெஸ்ஸி இல்லாமலேயே வென்ற இன்டர் மியாமி: எப்போது அமெரிக்கா திரும்புவார்?

எம்எல்எஸ் தொடரில் இன்டர் மியாமி அணியின் அசத்தல் வெற்றி குறித்து...

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வெற்றிக் களிப்பில் இன்டர் மியாமி வீரர்கள். - படம்: எக்ஸ் / இன்டர் மியாமி சிஎஃப்

Updated On :23 ஜூலை 2026, 1:27 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

எம்எல்எஸ் தொடரில் இன்டர் மியாமி அணி 3-2 என சிகாகோ அணியை வீழ்த்தியது. இந்தப் போட்டியில் லியோனல் மெஸ்ஸி விளையாடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கால்பந்து உலகக் கோப்பை முடிந்து கிளப் போட்டிகள் தொடங்கியுள்ளன. இறுதிப் போட்டியில் ஆர்ஜென்டீனா 0-1 என ஸ்பெயின் அணியிடம் தோல்வியுற்றது.

லியோனல் மெஸ்ஸி தனி விமானம் மூலம் தனது சொந்த ஊருக்குச் சென்றார். அவரது தந்தை நோய்மையில் இருப்பதால் அவருடன் சிறுது நாள்கள் இருந்துவிட்டு பின்னர் அமெரிக்கா திரும்புவதாக இருக்கிறார்.

இன்றைய எம்எல்எஸ் போட்டியில் இன்டர் மியாமி அணியும் சிகாகோ அணியும் மியாமி திடலில் மோதின. இதில் லூயிஸ் சௌரஸ் 27ஆவது நிமிஷத்தில் பெனால்டியில் ஒரு கோல், 51ஆவது நிமிஷத்தில் மற்றுமொரு கோல் அடித்து அசத்தினார்.

சிகாகோ அணிக்கு 18ஆவது நிமிஷத்தில் மியாமி அணியினரால் ஓன் கோல் ஒன்று கிடைத்தது. பின்னர், 67ஆவது நிமிஷத்தில் மற்றுமொரு கோல் அடித்து 2-2 என சமன்படுத்தியது.

பின்னர், 87ஆவது நிமிஷத்தில் மியாமி அணியின் ப்ரிஸ்டன் ப்ளாம்பெக் கோல் அடித்து 3-2 என வெற்றி பெற செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் புள்ளிப் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தை மியாமி தக்கவைத்துள்ளது.

மெஸ்ஸி இந்த மாத இறுதி அல்லது ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் அமெரிக்காவுக்கு திரும்புவார் எனக் கூறப்படுகிறது. மெஸ்ஸு மியாமி அணிக்கு மீண்டும் எம்எல்எஸ் தொடரை வென்று தருவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பும் இருக்கிறது.

Summary

Inter Miami wins without Messi: When will he return to the US?

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