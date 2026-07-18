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லமின் யமால் உலகின் மிகச்சிறந்த வீரர்களில் ஒருவர்... மெஸ்ஸி புகழாரம்!

ஸ்பெயின் கால்பந்து அணியின் இளம் நட்சத்திர வீரர் லமின் யமால் குறித்து மெஸ்ஸி கூறியிருப்பதாவது...

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லமின் யமால், மெஸ்ஸி. - படங்கள்: ஏபி, ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை.

Updated On :18 ஜூலை 2026, 8:25 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஸ்பெயின் கால்பந்து அணியின் இளம் நட்சத்திர வீரர் லமின் யமால் (19 வயது) ஆர்ஜென்டீன கால்பந்து அணியின் கேப்டன் மெஸ்ஸி, “அவர் மிகச்சிறந்த வீரர்” எனக் கூறியுள்ளார்.

39 வயதான மெஸ்ஸியுடன் அன்று களத்தில் மோதப்போகும் 19 வயதான யமால், மிகச் சரியாக 19 ஆண்டுகளுக்கு முன் மெஸ்ஸி கையில் குழந்தையாகத் தவழ்ந்தவர் என்ற அதியம் பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் ஸ்பெயின் - ஆர்ஜென்டீனா நாளை இரவு மோதுகின்றன. இந்தப் போட்டிக்கு முன்பாக மெஸ்ஸியின் பேட்டி குறித்து:

யமால் உலகத்தின் மிகச்சிறந்த வீரர்களில் ஒருவர். அதனால், அவருக்கு நல்லது நடக்க வாழ்த்துகிறேன். அவருக்கு 19 வயதுதான் ஆகிறது, அவருக்க சிறப்பான வருங்காலம் அமைய வாழ்த்துகள்.

நானும் யமாலும் இருக்கும் அந்த சிறுவயது புகைப்படம் மிகவும் அதிசயமானது. யமால் குழந்தையாகவும், தற்போது இருவரும் விளையாட இருக்கிறோம். மிகவும் பிரமிப்பாக இருக்கிறது.

நான் லமின் யமாலைத் தொடர்ந்து கவனித்து வருகிறேன். அவர் வெற்றி பெற நானும் விரும்புகிறேன். அவரது வெற்றி பார்சிலோனாவின் வெற்றியாக மாறும். ஆனால், நாளை ஒருநாள் மட்டும் அவரை சிறப்பாக விளையாடாமல் நாங்கள் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டுன் என்றார்.

மெஸ்ஸி பார்சிலோனா கிளப்பில் 2018 உடன் பிரிந்து சென்றார். அவருக்குப் பிறகு லமின் யமால் அந்த அணியில் மெஸ்ஸி அளித்த நம்பிக்கையை பலருக்கும் அளித்து வருகிறார்.

Summary

Lionel Messi makes bold Lamine Yamal claim before World Cup final

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