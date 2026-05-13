20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் கால்பதிக்கும் ரியல் பெட்டிஸ்!

ஸ்பெயினில் விளையாடும் ரியல் பெட்டிஸ் எனும் நட்சத்திர கால்பந்து அணி 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் கால்பதிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரியல் பெட்டிஸ் கால்பந்து அணி செப்.1997ல் உருவாக்கப்பட்டது. சுமார் 118 ஆண்டுகள் பழமையான கால்பந்து கிளப். இந்த அணி 1934/35 சீசனில் லா லிகா கோப்பையை வென்றுள்ளது. இதுவரை சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் கோப்பை வெல்லாமல் இருக்கிறது.
நேற்று (மே.12) எல்சியுடன் மோதியபோது ரியல் பெட்டிஸ் 2-1 என வென்றது. இந்த வெற்றியுடன் சாம்பியன்ஸ் லீக்கிற்குத் தேர்வாகியது உறுதியாகியுள்ளது.
கடைசியாக 2005-06 சீசனில் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் விளையாடியது. 2026/27 சீசனில் விளையாடவிருக்கிறது. முதல்முறை கோப்பை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.
இந்த சீசனில் எர்னாண்டஸ் 10, எஸ்ஸால்ஸூலி 9, ஆண்டனி 8 கோல்களும் எஸ்ஸால்ஸூலி 8, ஆண்டனி 6 அசிஸ்ட்டுகளையும் செய்து அசத்தியுள்ளார்கள்.
இந்த வரலாற்று வெற்றியை ரியல் பெட்டிஸ் வீரர்களும் ரசிகர்களும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.
Summary
Real Betis is back in the Champions League after a 20-year absence.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சாம்பியன்ஸ் லீக்கிற்குத் தேர்வாகுவது 99% உறுதி!
கூடுதல் நேரத்தில் கோல் அடித்த ரியல் பெட்டிஸ்..! முதலிடத்துக்கான வாய்ப்பை இழக்கும் ரியல் மாட்ரிட்!
இருவருக்கு ரெட் கார்டு: ரியல் மாட்ரிட்டை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது பயர்ன் மியூனிக்!
ரியல் மாட்ரிட் பின்னடைவு: முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!
விடியோக்கள்
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
குதிரை பேரம்! முகத்தை மூடி வந்தது யார்?” பேரவையில் பிரேமலதாவின் கேள்விகள்! | DMDK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு