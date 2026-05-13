20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் கால்பதிக்கும் ரியல் பெட்டிஸ்!

சாம்பியன்ஸ் லீக்கிற்குத் தேர்வாகியுள்ள ரியல் பெட்டிஸ் கால்பந்து அணி குறித்து...

சாம்பியன்ஸ் லீக்கிற்குத் தேர்வாகியுள்ள மகிழ்ச்சியில் ரியல் பெட்டிஸ் வீரர்கள், ரசிகர்கள். - படங்கள்: எக்ஸ் / ரியல் பெட்டிஸ்.

Updated On :37 நிமிடங்கள் முன்பு

ஸ்பெயினில் விளையாடும் ரியல் பெட்டிஸ் எனும் நட்சத்திர கால்பந்து அணி 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் கால்பதிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரியல் பெட்டிஸ் கால்பந்து அணி செப்.1997ல் உருவாக்கப்பட்டது. சுமார் 118 ஆண்டுகள் பழமையான கால்பந்து கிளப். இந்த அணி 1934/35 சீசனில் லா லிகா கோப்பையை வென்றுள்ளது. இதுவரை சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் கோப்பை வெல்லாமல் இருக்கிறது.

நேற்று (மே.12) எல்சியுடன் மோதியபோது ரியல் பெட்டிஸ் 2-1 என வென்றது. இந்த வெற்றியுடன் சாம்பியன்ஸ் லீக்கிற்குத் தேர்வாகியது உறுதியாகியுள்ளது.

கடைசியாக 2005-06 சீசனில் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் விளையாடியது. 2026/27 சீசனில் விளையாடவிருக்கிறது. முதல்முறை கோப்பை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.

இந்த சீசனில் எர்னாண்டஸ் 10, எஸ்ஸால்ஸூலி 9, ஆண்டனி 8 கோல்களும் எஸ்ஸால்ஸூலி 8, ஆண்டனி 6 அசிஸ்ட்டுகளையும் செய்து அசத்தியுள்ளார்கள்.

இந்த வரலாற்று வெற்றியை ரியல் பெட்டிஸ் வீரர்களும் ரசிகர்களும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

Real Betis is back in the Champions League after a 20-year absence.

