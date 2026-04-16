இருவருக்கு ரெட் கார்டு: ரியல் மாட்ரிட்டை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது பயர்ன் மியூனிக்!

சாம்பியன்ஸ் லீக் காலிறுதியில் இரண்டாம் கட்ட போட்டியில் 4-3 என பயர்ன் மியூனிக் அணி ரியல் மாட்ரிட்டை வீழ்த்தியது. முன்னதாக, முதல் கட்ட ஆட்டத்தில் 2-1 என பயர்ன் மியூனிக் முன்னிலை வகித்தது.
மொத்தமாக பயர்ன் மியூனிக் 6-4 என்ற கோல் கணக்கில் 15 முறை சாம்பியனான ரியல் மாட்ரிட் அணியை வீழ்த்தி, அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.
பயர்ன் மியூனிக் அணி தனது சொந்த மண்ணில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் முதல் பாதியில் 2-3 என மியூனிக் பின் தங்கியிருந்தது. பின்னர், இரண்டாம் பாதியில் 89, 90+4ஆவது நிமிஷத்தில் லூயிஸ் டைஸ், ஒலிஸே சிறப்பான கோல் அடித்து வெற்றிக்கு வித்திட்டார்கள்.
போட்டிக்குப் பிறகு 120ஆவது நிமிஷத்தில் நடுவருடன் வாதிட்ட அர்டா குலேருக்கு ரெட் கார்டு வழங்கப்பட்டது. முன்னதாக, கமவிங்காவிற்கு 86ஆவது நிமிஷத்தில் இரண்டாவது எல்லோ (மஞ்சள்) கார்டு கொடுக்கப்பட்டு, ரெட் கார்ட்டாகி வெளியேற்றப்பட்டார்.
ரியல் மாட்ரிட் அணியின் பயிற்சியாளர், “இதெல்லாம் நம்பவே முடியவில்லை. இதற்கெல்லாமா இந்த ரெட் கார்டுகள் தருவார்கள்? எல்லாமே ரெட் கார்டுடன் முடிந்து விட்டது” என்றார்.
Bayern Munich beats Real Madrid 4-3 to reach Champions League semifinals.
தொடர்புடையது
96 வயதில் காலமான ரியல் மாட்ரிட் அணியின் லெஜண்டரி வீரர்!
9 கோல்களை தடுத்த 40 வயது கோல்கீப்பர்: ரியல் மாட்ரிட் அணிக்கு அதிர்ச்சியளித்த பயர்ன் மியூனிக்!
ரியல் மாட்ரிட் பின்னடைவு: முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!
இனவெறிக்கு உள்ளானதாக வினிசியஸ் புகார்..! ரியல் மாட்ரிட் வெற்றியும் சர்ச்சையும்!
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
ராத்து ராசன் பாடல்!
