புன்டெஸ்லீகா: சீசனின் சிறந்த வீரர் விருதை வென்ற பயர்ன் மியூனிக் வீரர்!

ஜெர்மனியில் நடைபெறும் புன்டெஸ்லீகா கால்பந்துத் தொடரில் தொடர் நாயகன் விருதை பயர்ன் மியூனிக்கின் ரைட் விங்கரும் அட்டாக்கிங் மிட் ஃபீல்டருமான மைக்கேல் ஒலிசி பெற்றார்.
இந்த சீசனில் ஹாரி கேன் அதிக கோல்கள் (36) அடித்திருந்தாலும் மைக்கேல் ஒலிசி தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஜெர்மனியில் நடைபெறும் புன்டெஸ்லீகா சாம்பியன்ஷிப்பை பயர்ன் மியூனிக் அணி தக்கவைத்தது. இத்துடன் 34 முறை புன்டெஸ்லீகாவில் கோப்பை வென்றுள்ளது.
இந்த சீசனில் பயர்ன் மியூனிக் மொத்தமாக 122 கோல்கள் அடித்திருந்தார். முந்தைய சீசனில் 101 கோல்கள் அடித்ததே அதிகபட்சமாக இருந்தது.
கிரிஸ்டல் பேலஸ் அணியிலிருந்து 2024ல் பயர்ன் மியூனிக் அணியில் இணைந்தார். பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த இவர் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையிலும் தேர்வாகியுள்ளார்.
இந்த சீசனில் மைக்கேல் ஒலிசி 15 கோல்கள், 19 அசிஸ்ட்டுகள், 32 மிகப்பெரிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கி அசத்தினார். இந்தக் காரணத்தினால் இவர் தொடர் நாயகனாகத் தேர்வாகியுள்ளார்.
Summary
Michael Olise has been crowned as Bundesliga Player of the Season
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
நான் 100% பந்துவீச்சாளர், 100% பேட்டர்..! ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற மாதவ் திவாரி!
ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு மாற்று வீரர் அறிவிப்பு!
இருவருக்கு ரெட் கார்டு: ரியல் மாட்ரிட்டை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது பயர்ன் மியூனிக்!
9 கோல்களை தடுத்த 40 வயது கோல்கீப்பர்: ரியல் மாட்ரிட் அணிக்கு அதிர்ச்சியளித்த பயர்ன் மியூனிக்!
விடியோக்கள்
அதிமுகவை அழிக்க நினைக்கிறார் Vijay! டிடிவி தினகரன் | TVK | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
DMK - ADMK கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்கு உதவினேனா? விமர்சனங்களுக்கு Rajinikanth பதில்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay
தினமணி செய்திச் சேவை
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு