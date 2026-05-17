புன்டெஸ்லீகா: சீசனின் சிறந்த வீரர் விருதை வென்ற பயர்ன் மியூனிக் வீரர்!

ஜெர்மனியின் புன்டெஸ்லீகா சீசனில் சிறந்த வீரர் விருதை வென்ற பயர்ன் மியூனிக் வீரர் குறித்து...

News image

தொடரின் சிறந்த வீரர் விருது வென்ற மைக்கேல் ஒலிசி. - படம்: ஏபி, பயர்ன் மியூனிக்.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

ஜெர்மனியில் நடைபெறும் புன்டெஸ்லீகா கால்பந்துத் தொடரில் தொடர் நாயகன் விருதை பயர்ன் மியூனிக்கின் ரைட் விங்கரும் அட்டாக்கிங் மிட் ஃபீல்டருமான மைக்கேல் ஒலிசி பெற்றார்.

இந்த சீசனில் ஹாரி கேன் அதிக கோல்கள் (36) அடித்திருந்தாலும் மைக்கேல் ஒலிசி தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜெர்மனியில் நடைபெறும் புன்டெஸ்லீகா சாம்பியன்ஷிப்பை பயர்ன் மியூனிக் அணி தக்கவைத்தது. இத்துடன் 34 முறை புன்டெஸ்லீகாவில் கோப்பை வென்றுள்ளது.

இந்த சீசனில் பயர்ன் மியூனிக் மொத்தமாக 122 கோல்கள் அடித்திருந்தார். முந்தைய சீசனில் 101 கோல்கள் அடித்ததே அதிகபட்சமாக இருந்தது.

கிரிஸ்டல் பேலஸ் அணியிலிருந்து 2024ல் பயர்ன் மியூனிக் அணியில் இணைந்தார். பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த இவர் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையிலும் தேர்வாகியுள்ளார்.

இந்த சீசனில் மைக்கேல் ஒலிசி 15 கோல்கள், 19 அசிஸ்ட்டுகள், 32 மிகப்பெரிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கி அசத்தினார். இந்தக் காரணத்தினால் இவர் தொடர் நாயகனாகத் தேர்வாகியுள்ளார்.

Summary

Michael Olise has been crowned as Bundesliga Player of the Season

