Dinamani
தமிழ்நாட்டில் மாலை 5 வரை 82.24% வாக்குப்பதிவு! கரூர் முதலிடம்! வாக்குச் சாவடிக்குள் காவலர்கள் நுழையக் கூடாது! தமிழக டிஜிபி உத்தரவு! எதிர்கட்சிகளின் மாற்றம் முழக்கம் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்த பிறகே தெரியும்: அமைச்சர் துரைமுருகன் திமுக ஊடக ஒருங்கிணைப்பு அறையை பார்வையிட்டார் முதல்வர் ஸ்டாலின்!
/
கிரிக்கெட்

ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு மாற்று வீரர் அறிவிப்பு!

காயத்தினால் வெளியேறிய ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு மாற்று வீரர் அறிவிக்கப்பட்டது குறித்து...

News image

ஆகாஷ் மத்வால். - படம்: சிஎஸ்கே

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 11:12 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சிஎஸ்கேவின் இளம் வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே காயத்தினால் வெளியேறியதால் அவருக்கு மாற்று வீரர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பேட்டருக்குப் பதிலாக பந்துவீச்சாளரை அணியில் எடுத்து ஆச்சரியமளித்துள்ளது.

வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஆகாஷ் மத்வால் சிஎஸ்கே அணியினால் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கடந்த 18-ஆம் தேதி ஹைதராபாதுக்கு எதிரான ஆட்டத்தின்போது ஆயுஷ் மாத்ரே காயம் கண்ட நிலையில், அதிலிருந்து அவா் மீள்வதற்கு 6 முதல் 12 வாரங்கள் தேவைப்படலாம் என்பதால் அவர் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகினார்.

ஆகாஷ் மத்வால் இதுவரை 17 போட்டிகளில் 23 விக்கெட்டுகள் எடுத்துள்ளார். ஐபிஎல் 2023ல் 5 விக்கெட்டுகள் எடுத்து 5 ரன்கள் மட்டுமே கொடுத்து அசத்தினார்.

இந்த நிலையில், சிஎஸ்கே அணி பேட்டருக்குப் பதிலாக பந்துவீச்சாளரை எடுத்திருப்பது வரவேற்கத்தக்க முடிவாக இருக்கிறது.

Replacement Player Announced for Ayush Mhatre!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

