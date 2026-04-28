மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சாம்பியன்ஸ் லீக்கிற்குத் தேர்வாகுவது 99% உறுதி!

கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் பெஞ்சமின் செஸ்கோ. - படம்: ஏபி

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 4:27 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மான்செஸ்டர் யுனைடெட் கால்பந்து அணி சாம்பியன்ஸ் லீக்கிற்குத் தேர்வாக 99% உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. மீதமிருக்கும் அனைத்து போட்டிகளில் தோல்வியுற்றால் மட்டுமே இந்த அணி தேர்வாகம் செல்லும்; ஒரு டிரா பெற்றால்கூட போதுமனதாக இருக்கிறது.

இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் பிரீமியர் லீக்கில் அதிக முறை கோப்பை வென்ற மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சமீப காலமாக கோப்பை வெல்லாமலும் சாம்பியன்ஸ் லீக்கிற்கு தேர்வாகமலும் இருக்கிறது.

தற்போது, மான்செஸ்டர் யுனைடெட் வெற்றிகளைக் குவித்து வருகிறது. பிரீமியர் லீக்கில் 34 போட்டிகளில் 61 புள்ளிகளுடன் இருக்கிறது.

ப்ரென்ட்ஃபோர்ட் உடனான இன்றைய போட்டியில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2-1 என வென்றது. இந்தப் போட்டியில் காசிமரோ 11ஆவது நிமிஷத்திலும் பெஞ்சமின் செஸ்கோ 43ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்தார்கள்.

தற்போது, புள்ளிப் பட்டியலில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி மூன்றாவது இடத்தில் நீடிக்கிறது. இன்னும் 4 போட்டிகள் மீதமிருக்கின்றன.

பிரீமியர் லீக்கில் இருந்து டாப் 5 அணிகள் ஐரோப்பாவின் மிகப்பெரிய கால்பந்துப் போட்டியான சாம்பியன்ஸ் லீக்கிற்குத் தேர்வாகும் என்பது விதிமுறையாக இருக்கிறது.

இந்தப் பட்டியலில் 6,7ஆவது இடத்தில் இருக்கும் பிரைடன், போர்ன்மவுத் அணிகளின் தோல்விகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் தேர்வை உறுதிப்படுத்தும். மாறாக, யுனைடெட் அனைத்து போட்டிகளிலும் தோல்வியுற்று, பிரைடன் அனைத்திலும் வென்றால் மட்டுமே இந்தத் தேர்வில் மாற்றம் ஏற்படும் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

பிரீமியர் லீக் புள்ளிப் பட்டியல்

1. ஆர்செனல் - 73 புள்ளிகள் (34 போட்டிகளில்)

2. மான்செஸ்டர் சிட்டி - 70 புள்ளிகள் (33 போட்டிகளில்)

3. மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - 61 புள்ளிகள் (34 போட்டிகளில்)

4. லிவர்பூல் - 58 புள்ளிகள் (34 போட்டிகளில்)

5. ஆஸ்டன் வில்லா - 58 புள்ளிகள் (34 போட்டிகளில்)

6. பிரைடன் - 50 புள்ளிகள் (34 போட்டிகளில்)

7. போர்ன்மவுத் - 49 புள்ளிகள் (34 போட்டிகளில்)

Manchester United is 99% certain to qualify for the Champions League!

வரலாறு படைத்த மான்செஸ்டர் சிட்டி கால்பந்து அணி!

மூன்றாவது டிவிஷனுக்கு தள்ளப்பட்ட முன்னாள் சாம்பியன் லெஸ்டர் சிட்டி..! சோகத்தில் ரசிகர்கள்!

மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டின் 26 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்த ப்ரூனோ ஃபெர்னான்டஸ்!

1/8: புதிய பயிற்சியாளர் வந்தபிறகு மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் முதல் தோல்வி!

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
