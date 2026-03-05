Dinamani
காங்கிரஸின் கிறிஸ்டோபர் திலக், தேமுதிகவின் எல்.கே. சுதீஷ் வேட்புமனு தாக்கல்!போர் வாசலுக்கு வந்துவிட்டது; மெளனம் காக்கும் மோடி! ராகுல் கண்டனம் மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திமுகவின் திருச்சி சிவா, ரவீந்திரன் வேட்புமனு தாக்கல்!மாநிலங்களவை உறுப்பினராகிறார் நிதீஷ் குமார்! முதல்வர் பதவியிலிருந்து விலகல்!மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: அதிமுகவின் தம்பிதுரை வேட்புமனு தாக்கல்!மாநிலங்களவை தேர்தல்: அன்புமணி வேட்புமனுத் தாக்கல்!தேமுதிக மாநிலங்களவை வேட்பாளர் எல்.கே. சுதீஷ்!இந்தியாவுக்கு 95 லட்சம் பீப்பாய் எண்ணெய் அனுப்ப ரஷியா தயார்! தவெகவை காட்டி கூடுதல் தொகுதிகள் பெற்ற காங்கிரஸ்! செங்கோட்டையன் காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை வேட்பாளர் கிறிஸ்டோபர் திலக்!
/
செய்திகள்

1/8: புதிய பயிற்சியாளர் வந்தபிறகு மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் முதல் தோல்வி!

இந்தாண்டில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் முதல் தோல்வி குறித்து...

News image
ஆட்டத்தைக் கவனிக்கும் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் புதிய பயிற்சியாளர்.- படம்: ஏபி
Updated On :5 மார்ச் 2026, 11:35 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதிய பயிற்சியாளர் மைக்கேல் கேரிக் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணிக்கு வந்த பிறகு முதல்முறையாக அந்த அணி ஒரு போட்டியில் தோல்வியுற்றுள்ளது.

மொத்தமாக ஏழு போட்டிகளுக்குப் பிறகு, எட்டாவது போட்டியில் மைக்கேல் கேரிக் தலைமையிலான மான்செஸ்டர் யுனைடெட் தனது முதல் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது.

இங்கிலாந்தில் நடைபெற்றுவரும் பிரீமியர் லீக் போட்டியில் அதிகமுறை கோப்பை வென்ற மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி சமீபத்தில் மோசமான ஃபார்முக்குப் பிறகு, மீண்டெழுந்துள்ளது.

ரூபன் அமோரியம் நீக்கப்பட்ட பிறகு, இந்த அணிக்கு புதிய மேலாளராக மைக்கேல் கேரிக் கடந்த ஜனவரியில் பொறுப்பேற்றார்.

இவரது தலைமையில் யுனைடெட் அணி முதல் 8 போட்டிகளில் 6 போட்டிகளில் வெற்றியும், ஒரு டிராவும் கண்டிருந்த யுனைடெட் அணி, முதல்முறையாக ஒரு போட்டியில் தோல்வியும் சந்தித்துள்ளது.

மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணிக்கு எதிரான இன்றையப் போட்டியில் நியூ கேஸில் கடைசி நேரத்தில் (90’) கோல் அடித்து, 2-1 என த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

இந்த சீசனில் யுனைடெட் அணிக்கும் கோப்பையை வெல்ல வாய்ப்பிருந்த நிலையில், இந்தத் தோல்வி பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருந்தும், புள்ளிப் பட்டியலில் யுனைடெட் அணி மூன்றாம் இடத்தில் நீடிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தத் தோல்வி குறித்து கேரிக், “நிச்சயமாக வருத்தமாக இருக்கிறது. இந்தத் தோல்வி வலிக்கிறது. வெற்றியடையாவிட்டாலும் இந்தத் தோல்வி வருத்தமளிக்கிறது. கடந்த போட்டிகளில் நன்றாக விளையாடி வந்தோம்.

பிரீமியர் லீக்கை வெல்ல இன்னும் அதிகமான போட்டிகளை வெல்ல வேண்டும். எங்களுக்கு முன்னதாக இரண்டு நல்ல அணிகள் இருக்கின்றன என்றார்.

ஆர்செனல் அணி 67 புள்ளிகளும் மான்செஸ்டர் சிட்டி 60 புள்ளிகளுடனும் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி 51 புள்ளிகளுடனும் முதல் மூன்று இடங்களில் இருக்கின்றன.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

மூச்சுத்திணறல் அல்ல, கொடூரமான தாக்குதல்..! தோல்வி குறித்து தென்னாப்பிரிக்க பயிற்சியாளர்!

மூச்சுத்திணறல் அல்ல, கொடூரமான தாக்குதல்..! தோல்வி குறித்து தென்னாப்பிரிக்க பயிற்சியாளர்!

இங்கிலாந்தின் சுழலை எதிர்கொள்ள இந்திய அணி தயாரா? இறுதிப்போட்டியில் யார்?

இங்கிலாந்தின் சுழலை எதிர்கொள்ள இந்திய அணி தயாரா? இறுதிப்போட்டியில் யார்?

மிகவும் அழுத்தம் நிறைந்த போட்டியில் விளையாடவுள்ளோம்; இந்திய அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர்!

மிகவும் அழுத்தம் நிறைந்த போட்டியில் விளையாடவுள்ளோம்; இந்திய அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர்!

ஃபீல்டிங்கில் அசத்திய இலங்கை.. இந்திய பயிற்சியாளர்களைப் பாராட்டி ஜெயசூர்யா பெருமிதம்!

ஃபீல்டிங்கில் அசத்திய இலங்கை.. இந்திய பயிற்சியாளர்களைப் பாராட்டி ஜெயசூர்யா பெருமிதம்!

வீடியோக்கள்

விஜய்க்கு அழுத்தம் கொடுக்கலாம். ஆனால்...? | Producer Dhananjayan | TVK Vijay | Vijay Speech |
வீடியோக்கள்

விஜய்க்கு அழுத்தம் கொடுக்கலாம். ஆனால்...? | Producer Dhananjayan | TVK Vijay | Vijay Speech |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
வீடியோக்கள்

Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு