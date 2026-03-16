மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டின் 26 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்த ப்ரூனோ ஃபெர்னான்டஸ்!

மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் கேப்டன் ப்ரூனோ ஃபெர்னான்டஸ் நிகழ்த்திய சாதனை குறித்து...

பிரீமியர் லீக் ஆட்டத்தில் ப்ரூனோ ஃபெர்னான்டஸ்.- படம்: ஏபி
Updated On :16 மார்ச் 2026, 7:42 am

மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் கேப்டன் ப்ரூனோ ஃபெர்னான்டஸ் ஒரே சீசனில் அதிக (16) அசிஸ்ட்ஸ் (கோல் அடிக்க உதவி புரிதல்) செய்தவராக புதிய சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

இதற்கு முன்பாக டேவிட் பெக்கம் 1999/2000 சீசனில் 15 அசிஸ்ட்ஸ் செய்திருந்தார். இந்தச் சாதனை தற்போது முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் பிரீமியர் லீக்கில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியும் ஆஸ்டன் வில்லா அணியும் நேற்றிரவு மோதின. இந்தப் போட்டியில் 3-1 என யுனைடெட் அணி வென்றது.

இந்தப் போட்டியில் முதலிரண்டு கோல்கள் (53’, 71’) அடிக்க ப்ரூனோ ஃபெர்னான்டஸ் உதவினார். இதன் மூலம் 2025/26 சீசனில் 16 அசிஸ்ட்ஸ் உடன் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.

ப்ரூனோ ஃபெர்னான்டஸ் இத்துடன் பிரீமியர் லீக்கில் 100 அசிஸ்ட்டுகளைச் செய்த மூன்றாவது மான்செஸ்டர் யுனைடெட் வீரராகவும் சாதனை படைத்துள்ளார்.

அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் ஓய்வை அறிவித்த பாகிஸ்தான் முன்னாள் கேப்டன்!

அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் ஓய்வை அறிவித்த பாகிஸ்தான் முன்னாள் கேப்டன்!

சஞ்சு சாம்சன் நீக்கம்.. வாழ்த்துப் பதிவை ‘எடிட்’ செய்து வெளியிட்டாரா ஷுப்மன் கில்?

1/8: புதிய பயிற்சியாளர் வந்தபிறகு மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் முதல் தோல்வி!

கின்னஸ் சாதனை... ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்திய ஜோஸ் பட்லர்! - வைரல் விடியோ

பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik

திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்

நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!

