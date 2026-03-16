மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டின் 26 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்த ப்ரூனோ ஃபெர்னான்டஸ்!

மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் கேப்டன் ப்ரூனோ ஃபெர்னான்டஸ் ஒரே சீசனில் அதிக (16) அசிஸ்ட்ஸ் (கோல் அடிக்க உதவி புரிதல்) செய்தவராக புதிய சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
இதற்கு முன்பாக டேவிட் பெக்கம் 1999/2000 சீசனில் 15 அசிஸ்ட்ஸ் செய்திருந்தார். இந்தச் சாதனை தற்போது முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் பிரீமியர் லீக்கில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியும் ஆஸ்டன் வில்லா அணியும் நேற்றிரவு மோதின. இந்தப் போட்டியில் 3-1 என யுனைடெட் அணி வென்றது.
இந்தப் போட்டியில் முதலிரண்டு கோல்கள் (53’, 71’) அடிக்க ப்ரூனோ ஃபெர்னான்டஸ் உதவினார். இதன் மூலம் 2025/26 சீசனில் 16 அசிஸ்ட்ஸ் உடன் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.
ப்ரூனோ ஃபெர்னான்டஸ் இத்துடன் பிரீமியர் லீக்கில் 100 அசிஸ்ட்டுகளைச் செய்த மூன்றாவது மான்செஸ்டர் யுனைடெட் வீரராகவும் சாதனை படைத்துள்ளார்.
Bruno Fernandes breaks Manchester United's assists record with stellar showing against Aston Villa.
