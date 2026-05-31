கிரிக்கெட்

அறிமுக போட்டியில் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த பாகிஸ்தான் வீரர் அராஃபத் மின்ஹாஸ்!

பாகிஸ்தான் வீரர் அராஃபத் மின்ஹாஸ் தனது அறிமுக போட்டியில் நிகழ்த்திய சாதனை குறித்து...

5 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய மகிச்சியில் பாகிஸ்தான் வீரர் அராஃபத் மின்ஹாஸ். - படம்: ஏபி

Updated On :31 மே 2026, 2:37 pm IST

ராவல்பிண்டியில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் வீரர் அராஃபத் மின்ஹாஸ் தனது அறிமுக ஒருநாள் போட்டியில் 5 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

ராவல்பிண்டியில் தொடங்கிய முதல் ஒருநாள் போட்டியில் பாகிஸ்தான் பந்துவீசியது. முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணி 44.1 ஓவர்களில் 200 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. அடுத்து விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணி 42.3 ஓவர்களில் 202/5 ரன்கள் எடுத்து வென்றது.

இந்தப் போட்டியில் அறிமுகமான 21 வயது பாகிஸ்தானின் இடதுகை சுழல் பந்துவீச்சாளர் அராஃபத் மின்ஹாஸ் 5 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார். இதுவரை பாகிஸ்தான் வீரர்களில் யாருமே தனது அறிமுக போட்டியில் 5 விக்கெட்டுகள் எடுத்ததில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சிறப்பாக பந்துவீசி அசத்திய அராஃபத் மின்ஹாஸுக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது. அடுத்த போட்டி லாகூரில் ஜூன் 2ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது.

அறிமுக ஒருநாள் போட்டியில் அசத்திய பாகிஸ்தான் வீரர்கள்

1. அராஃபத் மின்ஹாஸ் - 32/5 (2026)

2. ஜாகீர் கான் - 19/4 (1984)

3. அப்துல் காதிர் - 21/4 (1983)

4. அப்ரார் அகமது - 33/4 (2024)

5. சர்ஃபராஸ் நவாஸ் - 46/4 (1973)

Pakistan Player Arafat Minhas Sets Historic Record in Debut Match!

