டி20 கிரிக்கெட்டில் முதல்முறை... விராட் கோலி உலக சாதனை!

டி20 கிரிக்கெட்டில் விராட் கோலி அதிவேகமாக 14,000 ரன்களைக் கடந்த முதல் வீரராக உலக சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளார். முன்னதாக இந்த சாதனை கிறிஸ் கெயில் வசம் இருந்தது.
நேற்றிரவு நடைபெற்ற ஐபிஎல் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த கொல்கத்தா அணி 20 ஓவர்களில் 192/4 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய 19.1 ஓவர்களில் 194/4 ரன்கள் எடுத்து வென்றது.
இந்தப் போட்டியில் விராட் கோலி தனது 9ஆவது ஐபிஎல் சதத்தை நிறைவு செய்து, ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார். 105 ரன்கள் எடுத்து கடைசிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
இந்த சதத்துடன் அவர் டி20 கிரிக்கெட்டில் 14,000 ரன்களை கடந்துள்ளார். 409 இன்னிங்ஸில் இந்த மைல்கல்லை எட்டிய முதல் வீரராக விராட் கோலி சாதனை படைத்துள்ளார்.
அதிவேகமாக 14,000 ரன்களைக் கடந்தவர்கள்
1. விராட் கோலி - 409 இன்னிங்ஸ்
2. கிறிஸ் கெயில் - 423 இன்னிங்ஸ்
3. டேவிட் வார்னர் - 431 இன்னிங்ஸ்
4. ஜாஸ் பட்லர் - 468 இன்னிங்ஸ்
5. அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் - 505 இன்னிங்ஸ்
Summary
Fastest ever to complete 14,000 runs in t20 history created by King Kohli
