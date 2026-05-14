Dinamani
தாத்தா, பாட்டியைக் கொன்று எரித்த பேரன்! மதுபோதையில் விபரீதம்!மாணவர்களுக்கு ரூ. 1,000 உதவித் தொகை வரவுவைப்பு! நாளை மகளிர் உரிமைத் தொகை?சீனாவில் ஷி ஜின்பிங்குடன் டிரம்ப் சந்திப்பு! சர்க்கரை ஏற்றுமதிக்கு செப். 30 வரை தடை: மத்திய அரசுஓவர்டன் விலகல்! சிஎஸ்கே அணிக்கு மேலும் பின்னடைவு!
/
கிரிக்கெட்

டி20 கிரிக்கெட்டில் முதல்முறை... விராட் கோலி உலக சாதனை!

டி20 கிரிக்கெட்டில் விராட் கோலி நிகழ்த்திய உலக சாதனை குறித்து...

News image

விராட் கோலி - படம்: ஆர்சிபி

Updated On :7 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

டி20 கிரிக்கெட்டில் விராட் கோலி அதிவேகமாக 14,000 ரன்களைக் கடந்த முதல் வீரராக உலக சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளார். முன்னதாக இந்த சாதனை கிறிஸ் கெயில் வசம் இருந்தது.

நேற்றிரவு நடைபெற்ற ஐபிஎல் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த கொல்கத்தா அணி 20 ஓவர்களில் 192/4 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய 19.1 ஓவர்களில் 194/4 ரன்கள் எடுத்து வென்றது.

இந்தப் போட்டியில் விராட் கோலி தனது 9ஆவது ஐபிஎல் சதத்தை நிறைவு செய்து, ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார். 105 ரன்கள் எடுத்து கடைசிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.

இந்த சதத்துடன் அவர் டி20 கிரிக்கெட்டில் 14,000 ரன்களை கடந்துள்ளார். 409 இன்னிங்ஸில் இந்த மைல்கல்லை எட்டிய முதல் வீரராக விராட் கோலி சாதனை படைத்துள்ளார்.

அதிவேகமாக 14,000 ரன்களைக் கடந்தவர்கள்

1. விராட் கோலி - 409 இன்னிங்ஸ்

2. கிறிஸ் கெயில் - 423 இன்னிங்ஸ்

3. டேவிட் வார்னர் - 431 இன்னிங்ஸ்

4. ஜாஸ் பட்லர் - 468 இன்னிங்ஸ்

5. அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் - 505 இன்னிங்ஸ்

Summary

Fastest ever to complete 14,000 runs in t20 history created by King Kohli

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

விராட் கோலி அறிவுரையின்படியே அவரை வீழ்த்திய பிரின்ஸ் யாதவ்!

விராட் கோலி அறிவுரையின்படியே அவரை வீழ்த்திய பிரின்ஸ் யாதவ்!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் மாபெரும் சாதனை; விராட் கோலிக்கு க்ருணால் பாண்டியா புகழாரம்!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் மாபெரும் சாதனை; விராட் கோலிக்கு க்ருணால் பாண்டியா புகழாரம்!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் வீரர்; மிகப் பெரிய சாதனையை நோக்கி விராட் கோலி!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் வீரர்; மிகப் பெரிய சாதனையை நோக்கி விராட் கோலி!

ஆரஞ்ச் கேப் வென்ற விராட் கோலி..! புள்ளிப் பட்டியலில் 2ஆம் இடத்துக்கு முன்னேறிய ஆர்சிபி!

ஆரஞ்ச் கேப் வென்ற விராட் கோலி..! புள்ளிப் பட்டியலில் 2ஆம் இடத்துக்கு முன்னேறிய ஆர்சிபி!

விடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
வீடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
வீடியோக்கள்

"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 மணி நேரங்கள் முன்பு