ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் வீரர்; மிகப் பெரிய சாதனையை நோக்கி விராட் கோலி!

ஐபிஎல் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி வீரர் விராட் கோலி மிகப் பெரிய சாதனையை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறார்.

விராட் கோலி - படம் | ஐபிஎல்

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 12:29 pm

ஐபிஎல் தொடரில் தில்லி அருண் ஜெட்லி திடலில் நடைபெறும் இன்றையப் போட்டியில் தில்லி கேபிடல்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் விளையாடுகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் 11 ரன்கள் எடுக்கும் பட்சத்தில், ஐபிஎல் வரலாற்றில் 9000 ரன்கள் குவித்த முதல் வீரர் என்ற மிகப் பெரிய சாதனையை விராட் கோலி படைப்பார். ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை 274 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள விராட் கோலி, 8989 ரன்கள் குவித்துள்ளார். அவரது சராசரி 39.95 ஆகவும், ஸ்டிரைக் ரேட் 133.76 ஆகவும் உள்ளது. ஐபிஎல் தொடரில் விராட் கோலி 8 சதங்கள் மற்றும் 66 அரைசதங்கள் விளாசியுள்ளார். அவரது அதிகபட்ச ஸ்கோர் 113* ஆக உள்ளது.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை 7 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள விராட் கோலி, 328 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அதிக ரன்கள் குவித்துள்ளவர்கள் வரிசையில் அவர் 6-வது இடத்தில் உள்ளார். அவரது சராசரி 54.66 ஆகவும், ஸ்டிரைக் ரேட் 162.18 ஆகவும் உள்ளது. அவர் மூன்று அரைசதங்கள் விளாசியுள்ளார். அவரது அதிகபட்ச ஸ்கோர் 81 ஆக உள்ளது.

Summary

In the IPL tournament, Royal Challengers Bangalore player Virat Kohli is moving towards a massive record.

