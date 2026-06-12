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கிரிக்கெட்

ஒருநாள் தொடர்: விராட் கோலி இடத்தில் களமிறங்கப்போவது யார்?

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விராட் கோலியின் இடத்தில் யார் களமிறங்கப் போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

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விராட் கோலி - படம் | பிசிசிஐ

Updated On :12 ஜூன் 2026, 7:47 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விராட் கோலியின் இடத்தில் யார் களமிறங்கப் போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தான் அணி இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டெஸ்ட் போட்டி நிறைவடைந்த நிலையில், நாளை (ஜூன் 13) முதல் ஒருநாள் தொடர் தொடங்குகிறது.

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் காயம் காரணமாக விராட் கோலி இடம்பெறவில்லை. விராட் கோலி அணியில் இல்லாததால் மூன்றாவது இடத்தில் யார் களமிறங்கப் போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

இது தொடர்பாக இந்திய அணியின் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர் மோர்னே மோர்க்கெல் பேசியதாவது: ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விராட் கோலி காயம் காரணமாக அணியில் இல்லை. அவருக்கான இடத்தில் எந்த வீரரை களமிறக்கலாம் என்பது குறித்து ஆலோசித்து வருகிறோம். மூன்றாவது இடத்தில் விளையாடுவதற்கு இஷான் கிஷன், கே.எல்.ராகுல் மற்றும் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

இந்த தொடரில் வீரர்களுக்கு வெவ்வேறு இடங்களில் களமிறங்கி விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைக்கவுள்ளது. எங்களிடம் இருக்கும் வீரர்களை வைத்து சிறப்பான திட்டங்களுடன் வருவோம் என்றார்.

காயம் காரணமாக விராட் கோலி விலகிய நிலையில், அண்மையில் அந்த வரிசையில் ஆல்ரவுண்டர் ஹார்திக் பாண்டியா இணைந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Anticipation has arisen among fans regarding who will step in for Virat Kohli in the ODI series against Afghanistan.

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