டி20 போட்டிகளில் அலெக்ஸ் ஹேல்சின் சாதனையை சமன்செய்த விராட் கோலி!

டி20 போட்டிகளில் இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் வீரர் அலெக்ஸ் ஹேல்சின் சாதனையை விராட் கோலி சமன் செய்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் தரம்சாலாவில் நடைபெற்று வரும் இன்றையப் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 222 ரன்கள் எடுத்தது. அந்த அணியில் அதிரடியாக விளையாடிய வெங்கடேஷ் ஐயர் மற்றும் விராட் கோலி அரைசதம் விளாசி அசத்தினர். வெங்கடேஷ் ஐயர் 73* ரன்களும், விராட் கோலி 58 ரன்களும் எடுத்தனர்.
இன்றையப் போட்டியில் விராட் கோலி - தேவ்தத் படிக்கல் இணை 41 பந்துகளில் 76 ரன்கள் எடுத்தது. இதன் மூலம், டி20 போட்டிகளில் அதிக முறை 50 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் வீரர் அலெக்ஸ் ஹேல்சின் சாதனையை விராட் கோலி சமன் செய்துள்ளார்.
டி20 போட்டி வரலாற்றில் இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் வீரர் அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் 210 முறை 50+ ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து விளையாடியுள்ளார். அவரின் இந்த சாதனையை தற்போது விராட் கோலி சமன் செய்துள்ளார். அந்த வரிசையில் டேவிட் வார்னர் (200 முறை), பாபர் அசாம் (196 முறை), கிறிஸ் கெயில் (191 முறை) ஆகியோர் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளனர்.
ஐபிஎல் போட்டிகளில் மட்டும் விராட் கோலி 138 முறை 50+ ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து விளையடியுள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் அதிக முறை 50+ பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த வீரர்களில் விராட் கோலி முதலிடத்தில் உள்ளார். அவருக்கு அடுத்த இடத்தில் ரோஹித் சர்மா (107 முறை) உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Virat Kohli has equaled the record of former England player Alex Hales in T20 matches.
