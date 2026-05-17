Dinamani
திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் கே. ராஜன் அடையாறு ஆற்றில் குதித்து தற்கொலை நெதர்லாந்தில் இருந்து ஸ்வீடனுக்குப் புறப்பட்டார் பிரதமர் மோடி! தமிழகத்தில் மே 23 வரை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு!ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக ராணுவ உபகரணங்கள்! தடை விதிக்கும் ஈரான்!நள்ளிரவில் ரஷியா மீது தாக்குதல் நடத்திய 500 உக்ரைன் ட்ரோன்கள்! கேரள முதல்வர் பதவியேற்பு விழா: கார்கே, ராகுல் காந்தி பங்கேற்கின்றனர்! உள்நோக்கத்தோடு அவதூறு பரப்புகிறார் அமைச்சர் கீர்த்தனா: தங்கம் தென்னரசு கண்டனம்நாட்டின் தொழில் துறை வளர்ச்சியில் குஜராத்திற்கு முக்கியப் பங்கு: அமித் ஷா
/
கிரிக்கெட்

டி20 போட்டிகளில் அலெக்ஸ் ஹேல்சின் சாதனையை சமன்செய்த விராட் கோலி!

டி20 போட்டிகளில் இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் வீரர் அலெக்ஸ் ஹேல்சின் சாதனையை விராட் கோலி சமன் செய்துள்ளார்.

News image

விராட் கோலி - படம் | ஐபிஎல் (எக்ஸ்)

Updated On :28 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

டி20 போட்டிகளில் இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் வீரர் அலெக்ஸ் ஹேல்சின் சாதனையை விராட் கோலி சமன் செய்துள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரில் தரம்சாலாவில் நடைபெற்று வரும் இன்றையப் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 222 ரன்கள் எடுத்தது. அந்த அணியில் அதிரடியாக விளையாடிய வெங்கடேஷ் ஐயர் மற்றும் விராட் கோலி அரைசதம் விளாசி அசத்தினர். வெங்கடேஷ் ஐயர் 73* ரன்களும், விராட் கோலி 58 ரன்களும் எடுத்தனர்.

இன்றையப் போட்டியில் விராட் கோலி - தேவ்தத் படிக்கல் இணை 41 பந்துகளில் 76 ரன்கள் எடுத்தது. இதன் மூலம், டி20 போட்டிகளில் அதிக முறை 50 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் வீரர் அலெக்ஸ் ஹேல்சின் சாதனையை விராட் கோலி சமன் செய்துள்ளார்.

டி20 போட்டி வரலாற்றில் இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் வீரர் அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் 210 முறை 50+ ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து விளையாடியுள்ளார். அவரின் இந்த சாதனையை தற்போது விராட் கோலி சமன் செய்துள்ளார். அந்த வரிசையில் டேவிட் வார்னர் (200 முறை), பாபர் அசாம் (196 முறை), கிறிஸ் கெயில் (191 முறை) ஆகியோர் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளனர்.

ஐபிஎல் போட்டிகளில் மட்டும் விராட் கோலி 138 முறை 50+ ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து விளையடியுள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் அதிக முறை 50+ பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த வீரர்களில் விராட் கோலி முதலிடத்தில் உள்ளார். அவருக்கு அடுத்த இடத்தில் ரோஹித் சர்மா (107 முறை) உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Virat Kohli has equaled the record of former England player Alex Hales in T20 matches.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பதற்றமாக இருந்தேன்; சதம் விளாசிய பிறகு விராட் கோலி பேசியதென்ன?

பதற்றமாக இருந்தேன்; சதம் விளாசிய பிறகு விராட் கோலி பேசியதென்ன?

ஐபிஎல் வரலாற்றில் மாபெரும் சாதனை; விராட் கோலிக்கு க்ருணால் பாண்டியா புகழாரம்!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் மாபெரும் சாதனை; விராட் கோலிக்கு க்ருணால் பாண்டியா புகழாரம்!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் வீரர்; மிகப் பெரிய சாதனையை நோக்கி விராட் கோலி!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் வீரர்; மிகப் பெரிய சாதனையை நோக்கி விராட் கோலி!

ஆரஞ்ச் கேப் வென்ற விராட் கோலி..! புள்ளிப் பட்டியலில் 2ஆம் இடத்துக்கு முன்னேறிய ஆர்சிபி!

ஆரஞ்ச் கேப் வென்ற விராட் கோலி..! புள்ளிப் பட்டியலில் 2ஆம் இடத்துக்கு முன்னேறிய ஆர்சிபி!

விடியோக்கள்

தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
வீடியோக்கள்

தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |

தினமணி செய்திச் சேவை

2 நிமிடங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மணி நேரம் முன்பு
அதிமுகவை அழிக்க நினைக்கிறார் Vijay! டிடிவி தினகரன் | TVK | ADMK
வீடியோக்கள்

அதிமுகவை அழிக்க நினைக்கிறார் Vijay! டிடிவி தினகரன் | TVK | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
DMK - ADMK கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்கு உதவினேனா? விமர்சனங்களுக்கு Rajinikanth பதில்!
வீடியோக்கள்

DMK - ADMK கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்கு உதவினேனா? விமர்சனங்களுக்கு Rajinikanth பதில்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு