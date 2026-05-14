சந்தேகப்பட்டவர்களை சதத்தால் அமைதியாக்கிய விராட் கோலி; முன்னாள் கேப்டன் பாராட்டு!

News image

விராட் கோலி - படம் |ஐபிஎல் (எக்ஸ்)

Updated On :39 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பழைய தலைமுறைதான் சிறந்தது என்பதை நிரூபிக்கும் விதமாக விராட் கோலி விளையாடியதாக அவரை இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சுனில் கவாஸ்கர் பாராட்டியுள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரில் ராய்பூரில் நேற்று (மே 13) நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் விளையாடின. இந்தப் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸை 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அசத்தியது ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு.

193 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு விராட் கோலியின் அசத்தலான சதத்தினால் 19.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி அசத்தியது. சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய விராட் கோலி 60 பந்துகளில் 105 ரன்கள் (11 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள்) எடுத்து கடைசி வரை களத்தில் இருந்தார்.

இந்த நிலையில், தன்மீது சந்தேகப்பட்டவர்களை தனது அதிரடியான சதத்தினால் விராட் கோலி அமைதிப்படுத்தியுள்ளதாகவும், பழைய தலைமுறை வீரர்களே இன்னும் சிறந்த வீரர்களாக இருப்பதையும் அவர் நிரூபித்துவிட்டதாகவும் சுனில் கவாஸ்கர் அவரைப் பாராட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸுக்கு எதிராக விராட் கோலி மிகவும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். சேஸிங்கில் எப்படி விளையாட வேண்டும் என்பதை வீரர்கள் பலரைக் காட்டிலும் அவர் நன்றாக அறிந்து வைத்திருக்கிறார். நடப்பு ஐபிஎல் சீசன் அடுத்த தலைமுறைக்கான ஐபிஎல் சீசன் என அனைவரும் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது, மூத்த வீரரான விராட் கோலி சிறப்பாக விளையாடி சதம் விளாசியுள்ளார்.

டி20 போட்டிகளில் அதிக சதங்கள் விளாசியவர்கள் பட்டியலில் கிறிஸ் கெயில் மற்றும் பாபர் அசாமுக்கு அடுத்தபடியாக மூன்றாவது இடத்தில் கோலி உள்ளார். அவர் டி20 வடிவிலான போட்டிகளில் இதுவரை 10 சதங்கள் விளாசியுள்ளார். அவர் டி20 போட்டிகளில் அதிவேகமாக 14000 ரன்களைக் கடந்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் மட்டும் 9 சதங்கள் விளாசியுள்ளார். சாதனைகள் படைக்கப்படுவது முறியடிக்கப்படுவதற்காகவே. ஆனால், விராட் கோலியின் சாதனைகளை முறியடிக்க ஒருவருக்கு அதிக காலம் தேவைப்படும் என்றார்.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை 12 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள விராட் கோலி 484 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அதிக ரன்கள் குவித்தவர்கள் வரிசையில் ஹென்ரிச் கிளாசன், சாய் சுதர்சனுக்கு அடுத்தபடியாக மூன்றாவது இடத்தில் கோலி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Former Indian captain Sunil Gavaskar has praised Virat Kohli, stating that he played in a manner that proved the older generation is indeed the best.

டி20 கிரிக்கெட்டில் முதல்முறை... விராட் கோலி உலக சாதனை!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் மாபெரும் சாதனை; விராட் கோலிக்கு க்ருணால் பாண்டியா புகழாரம்!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் வீரர்; மிகப் பெரிய சாதனையை நோக்கி விராட் கோலி!

ஆரஞ்ச் கேப் வென்ற விராட் கோலி..! புள்ளிப் பட்டியலில் 2ஆம் இடத்துக்கு முன்னேறிய ஆர்சிபி!

எடப்பாடி பழனிசாமியின் உத்தரவு செல்லாது! பொதுக்குழுவைக் கூட்ட வேண்டும்! - S.P. Velumani பேட்டி
Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
